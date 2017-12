Un an horror pentru fondurile de investiții!

Managerii fondurilor de investiții se aşteaptă să obţină în 2014 unele dintre cele mai mici câștiguri de la criza din 2008 încoace, în contextul preţurilor mari de pe burse şi amplificării tensiunilor geopolitice, titrează „Financial Times“ (FT). Aproape două treimi dintre cei 150 de manageri intervievați de FT, care au în administrare active totale de 380 miliarde dolari, anticipează randamente anuale de 6% sau chiar mai mici. Dintre aceștia, aproape jumătate spun că 2014 este cel mai slab an de după criza economică. „Pesimismul managerilor este cauzat atât de evenimentele macroeconomice cu impact negativ, cât și de percepția că avansul burselor din întreaga lume nu este deloc sustenabil. Am văzut multe dintre marile fonduri de investiții pe minus. Toată lumea a început anul cu optimism, dar primul semestru a fost extrem de volatil, iar asta se resimte acum“, notează cei de la FT. Interesant este însă că niciun fond mare de investiții nu estimează că va încheia anul cu pierdere. Pesimiști sunt doar 6% dintre cei chestionați, care spun că 2014 va fi un an... de stagnare. Potrivit „Financial Times“, valoarea fondurilor de investiții din întreaga lume a atins un nivel-record în iunie, de 2.800 miliarde dolari.