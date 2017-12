Un băiețel s-a născut cu o anomalie a gurii. Să îl ajutăm să zâmbească!

Robert, un băieţel de numai două luni, s-a născut cu o anomalie gravă a buzei şi a cerului gurii (cheilognatopalatoschizis). Drept urmare, mama sa îl hrănește cu foarte mari dificultăți. Bebeluşul trebuie să fie supus la 3 intervenţii chirurgicale pentru a-i fi corectate defectele, însă costurile depăşesc cu mult situaţia financiară a părinţilor: este nevoie de 6.000 de euro pentru ca bebelușul să se poată face bine. ”Într-o noapte, am descoperit un forum în care mai mulți părinți discutau despre diagnostic și despre cum au fost operați cu succes copiii lor, la noi în țară, la costuri mult mai mici decât am găsit noi. M-am interesat unde au fost operați, am pus mâna pe telefon și am sunat la Centrul de Excelenţă pentru Chirurgia Malformaţiilor Feţei din Europa Centrală şi de Est din Timișoara pentru a cere mai multe informații. Reprezentanții clinicii mi-au pus la dispoziție și fotografii pre și post-operatorii, iar rezultatele erau uimitoare. Am luat decizia pe loc să ne îndreptăm către Timișoara”, a declarat mama lui Robert, Valentina Meu. În sprijinul lor a venit Asociaţia ”Salvează o inimă”, care a demarat de urgenţă o campanie de strângere de fonduri pentru a-i reda zâmbetul lui Robert, iar până în momentul de faţă s-au strâns peste 2.000 de euro. Donaţiile pot fi realizate online, cu ajutorul unui card, sau prin Paypal, accesând site-ul https://salveazaoinima.ro/campaigns/robert-meu/. Totodată, se pot face donații prin transmiterea unui SMS de 2 euro la 8832, cu textul “Robert”, sau în conturile bancare ale Asociației “Salvează o inimă”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont în lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont în euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în dolari).