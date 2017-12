Un bărbat a fost mușcat de un maidanez

Din când în când mai auzim de câte o persoană care a fost mușcată de un câine maidanez. Dacă ne pronunțăm însă într-o direcție sau alta ne atacă ba iubitorii de animale, ba persoanele care s-au săturat să meargă pe stradă ca pe sârmă, fiind foarte atente să nu fie capsate de câinii agresivi a căror casă este strada. Unul dintre cei pățiți este Daniel Bordea, care, în loc să se relaxeze în vizită la un prieten în Eforie Nord, a ajuns să-și îngrijească rănile produse de mușcătura unui câine comunitar. „Am fost atacat și mușcat de gambă pe strada Ștefan cel Mare din Eforie Nord. Prietenul la care m-am dus mi-a spus că nu este prima dată când se întâmplă și că ar mai fi atacat alte persoane în zonă. După ce am fost mușcat, am surprins o persoană care hrănea acel câine, dar când am întrebat-o al cui este, mi-a spus că nu știe nimic. Va lua cineva atitudine în privința câinilor comunitari sau trebuie să mai moară cineva din cauza lor?“, a întrebat Daniel Bordea. De partea cealaltă, reprezentanții Primăriei spun că în Eforie sunt izolate cazurile de acest gen și că firma de ecarisaj cu care autoritatea locală are contract strânge periodic câinii de pe străzi. La fel ca în alte localități, nu este exclus însă ca o parte dintre câinii agresivi să fie îngrijiți de locuitorii din zonă care sar în apărarea patrupedelor atunci când vin hingherii să-i strângă, dar atunci când animalele mușcă, trecătorii se prefac că nu știu nimic. Mai mult, ne întrebăm de ce nu reacționează în niciun fel reprezentanții societăților de protecție a animalelor în astfel de situații?