Un buget prea mic chiar şi pentru salarii

Săptămâna viitoare, consilierii locali ai comunei Pecineaga vor trebui să aprobe... sărăcia. Vorbim despre bugetul comunei pentru anul 2014, un buget care, potrivit primarului Lili Pâslaru, este de patru milioane de lei. „Pe 10 februarie vom fi în măsură să putem vota bugetul pentru acest an. Este un buget nici măcar de subzistenţă, pentru că banii nu ne vor ajunge nici măcar pentru salarii până la sfârşitul anului. Din păcate, dacă nu vom primi sprijin financiar de la Consiliul Judeţean Constanţa şi de la Guvern, în luna spetembrie închidem Primăria şi plecăm acasă, pentru că banii de salarii ne ajung doar până atunci. De la nivel guvernamental, când se fac calculele în baza organigramelor trimise de fiecare primărie în parte, se iau în calcul doar salariile de bază. Nimeni nu calculează şi sporurile care se adaugă la salariul de bază. De aici apar aceste diferenţe”, a declarat primarul Lili Pâslaru. Şi acestea nu sunt singurele probleme. Primăria trebuie să asigure şi cheltuielile de întreţinere pentru şcoală, dispensar, iluminat public etc. „De unde bani? Dacă ar trebui să funcţionăm doar în baza veniturilor proprii, pot spune de pe acum că suntem deja morţi. Închidem Primăria şi plecăm. În comuna Pecineaga nu avem mari investitori sau mari fermieri de la care să luăm impozite. Singura noastră şansă de supravieţuire o reprezintă alocările complementare venite de la Guvern sau sprijinul oferit de CJC. Gândiţi-vă că din bugetul local trebuie să asigurăm 25% din plata asistenţilor persoanelor cu handicap. Acelaşi procent trebuie să îl asigurăm şi pentru copiii instituţionalizaţi. Or, noi nu avem nici bani de salarii. Situaţia este foarte gravă şi nu ştiu cum ne vom descurca”, a explicat primarul. În ceea ce priveşte investiţiile, primarul spune că nici nu au fost luate în calcul. „Ce investiţii să facem? Cu ce bani? Noi nu avem de unde să luăm 300.000 de lei pentru a racorda cele 77 de locuinţe din cartierul nou la reţeaua de energie electrică. De 20 de ani oamenii de acolo nu au curent electric, în sensul că nu au locuinţele racordate la reţea. Nu cred că este normal ca în anul 2014 să mai existe astfel de probleme. Cei de la Enel ne-au solicitat toată suma odată. Nu avem de unde să dăm aceşti bani. Am reluat discuţiile cu ei, poate găsim înţelegere şi le plătim în rate”, a adăugat Pâslaru.