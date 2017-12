Un comedian rus a pătruns pe teren la finala Cupei Mondiale

Comedianul rus Vitali Zdoroveţki a pătruns pe teren în a doua repriză a finalei Cupei Mondiale, câştigată de Germania în faţa Argentinei, scor 1-0, şi a încercat să îl sărute pe fotbalistul german Benedikt Howedes. Zdoroveţki a intrat în teren în timpul reprizei a doua, el fiind filmat de persoane din public, între care şi vedeta din NBA LeBron James. Bărbatul, care avea scris pe piept "Natural born prankster", a trimis bezele publicului şi a alergat spre jucători. El a încercat apoi să îl sărute pe Howedes. Telespectatorii care urmăreau finala nu au văzut aceste momente, în imagini apărând atunci celebra statuie a lui Iisus de la Rio de Janeiro şi o panoramă a oraşului. Zdoroveţki a fost prins de forţele de ordine şi scos de pe teren. După meci, el a postat pe internet o fotografie cu el încercând să îl sărute pe Howedes, cu mesajul: "I did it" (Am făcut-o). Vitali Zdoroveţki este cunoscut pentru farsele pe care le face şi are peste un milion de fani pe Facebook şi 178.000 de followeri pe Twitter.