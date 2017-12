Un constănţean a executat silit BCR

12:17:38 / 06 Februarie 2014

eu

Eu am reusit singura sa scap de un card la o banca. Aveam card de salariu prin conventie si cand am terminat contractul de angajare am vrut sa inchid contul . Surpriza!!! Trebuia sa platesc 15 euro ca sa inchid cardul!!! Dupa doua discutii cu banca nu am reusit nimic. Am asteptat sa se dea legea in iulie 2013 si m-am dus iar la discutii cu banca. In 30 de minute am reusit sa scap de contul si cardul de care nu mai aveam nevoie de 1 an de zile. Am platit totusi comisioanele lunare care s-au strans i perioada asta. Data viitoare nu mai platesc nimic!!!