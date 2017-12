Un fost senator PNL a ajuns șomer cu acte

Un fost senator PNL de Bistriţa-Năsăud, Cristian Florian, care nu a mai candidat la alegerile parlamentare de anul trecut şi s-a întors acasă, este în prezent şomer indemnizat, pentru că nu a reuşit să îşi găsească un loc de muncă. Fostul senator, în vârstă de 40 ani, a declarat pentru Agerpres că s-a decis să ceară ajutor de şomaj în primăvara acestui an, pentru că nu a reuşit să se angajeze în altă parte. "Am avut ceva discuţii, până acum nu am reuşit să rezolv problema asta, dar sper să nu mai dureze mult. Se mai întâmplă, asta e. Doar nu am fost rupt de realitate! Ce, nu ştiam că or să fie momente şi momente? Acum, nu este capăt de ţară, doar sunt o grămadă de oameni în situaţia asta, dar sunt chestii care vin şi trec şi gata", a spus Florian. Întrebat de ce nu şi-a pornit o afacere proprie, Cristian Florian a replicat că "lucrurile nu sunt aşa simple". "Lucrurile nu sunt aşa simple, nu se întâmplă de pe o zi pe alta, de pe o lună pe alta. Alţii s-au orientat mai din timp şi şi-au rezolvat problema mai repede. Eu mi-am rezolvat problemele mai lent, dar sper să fie doar o perioadă de tranziţie şi să nu mai dureze mult", a declarat fostul senator. Înainte de a deveni parlamentar, Cristian Florian a fost, timp de trei ani, prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud, iar înainte de aceasta a fost angajat, timp de o săptămână, drept consilier asistent în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.