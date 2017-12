Un liberal... băsescian

Povestea locuințelor șefului liberalilor, Klaus Iohannis, este una... de răsunet, ca să spunem așa. Când s-a aflat că este posesorul a șase case, Iohannis a fost întrebat cum a reușit să le achiziționeze într-un timp atât de scurt. El a susținut că salariul său și cel al soției, ceva investiții plus niscaiva meditații oferite unor elevi au fost suficiente pentru a-și cumpăra imobilele cu pricina. Scopul era ”de a strânge ceva pentru bătrânețe”, în condițiile în care nu are copii, și, prin urmare, nu a investit în educația acestora. Președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, consideră că declarația liberalului este una ofensatoare: ”Nici minciună nu poate fi. Este genul de nesimțire. Este asemănătoare cu afirmația pe care a făcut-o Traian Băsescu: școala românească scoate tâmpiți. Declarațiile lui Klaus Iohannis sunt la fel de nesimțite. El a zis că și-a luat case pentru că nu a avut copii și nu a fost nevoit să investească în educația lor. Este pur și simplu nesimțire. De asemenea, a zis că are șase case din banii de meditație. Sunt declarații absolut mincinoase, care nu fac altceva decât să-l transforme în ceea ce este: un Băsescu cu nume german”.