Un mort și opt răniți într-un accident rutier

Scene teribile petrecute, vineri după-amiază, pe Drumul Național 22 C! Un cumplit accident rutier a avut loc, între localitățile Satu Nou și Mircea Vodă, din cauza unui șofer care a apăsat prea tare pedala de accelerație. Bilanțul impactului este cutremurător: un mort și opt răniți, printre care două fetițe. Salvatorii care au sosit la locul tragediei au intervenit contracronometru pentru a elibera trei victime rămase încarcerate. Autoritățile au decis să trimită la fața locului și elicopterul SMURD. Mobilizarea de forțe a avut loc, în jurul orei 16.00, atunci când apelurile la 112 au început să curgă de la martorii imaginilor de coșmar de pe DN 22C. Oamenii legii au pornit o anchetă pentru a afla cum a fost posibil accidentul rutier. Aceștia au stabilit că șoferul unui autoturism marca Dacia Logan se deplasa pe DN 22C, dinspre Cernavodă către Medgidia. La un moment dat, între localitățile Satu Nou și Mircea Vodă, într-o curbă periculoasă la stânga, acesta a pierdut controlul direcției, a derapat și a pătruns pe contrasens. În clipele următoare, Loganul a fost izbit în lateral de un Renault care circula regulamentar, din direcția Medgidia. În urma impactului, Loganul s-a răsturnat.

VICTIME DESCARCERATE După ce martorii au anunțat cele întâmplate, la fața locului au sosit mai multe ambulanțe. „Am găsit trei victime captive în Logan, pe care le-am scos cu ajutorul echipajelor de descarcerare. În total au fost nouă victime. În Renault se aflau trei femei și două fetițe, iar în Logan călătoreau patru bărbați, dintre care unul a decedat“, a declarat maior Marian Popa, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“. Bărbatul care și-a pierdut viața se afla pe scaunul din dreapta față al Loganului. La locul tragediei a fost chemat și elicopterul SMURD, care a preluat și transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța o femeie ce suferise leziuni grave. "Răniții au fost stabilizați și transportați la spital, pentru investigații medicale și tratament“, a declarat dr. Carla Ghenceaua, medic SMURD.

MANEVRĂ RISCANTĂ Martorii accidentului spun că nenorocirea a avut loc după ce șoferul Loganului ar fi încercat să depășească un autoturism, la volanul căruia se afla chiar primarul comunei Mircea Vodă. „Eu veneam dinspre Mircea Vodă, iar Loganul m-a depășit. Am încetinit și am văzut că a derapat, cel mai probabil din cauza carosabilului umed. S-a întors, a fost lovit de Renault și s-a răsturnat într-o parte. Am oprit imediat mașina și am sunat la 112. Cu ajutorul altor șoferi am repus mașina pe roți și am încercat să le acord victimelor primul ajutor, până la sosirea autorităților“, a declarat Dumitru Dedu, primarul comunei Mircea Vodă. Polițiștii de la Rutieră au pornit o amplă anchetă. „Cercetările vor continua, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului“, a declarat cms. șef Constantin Bădângă, șeful Biroului Drumuri Naționale și Europene, din cadrul SPR Constanța.