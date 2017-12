Un nou aviz pentru arestarea preventivă a Elenei Udrea

14:33:24 / 19 Februarie 2015

Cam tarziu te-ai trezit cucoana!

Dupa ce s-a vazut cu sacii in caruta...scuzati,am vrut sa spun cu dosarele in spinare,coana Leana a iesit la contraatac tocmai impotriva celor cu care a lucrat ani buni de zile.Poate serviciile prestate de unul sau de altul n-au indeplinit " parametrii calitativi si cantitativi" prevazuti de N.M.C.L.L.(Normele metodologice ale coruptilor din lumea libera).Poate in buchetul de flori adus de W. Branza de ziua indragostitilor nu a gasit ce trebuia,vreun mesaj de la cineva(sa zicem cu "ciocu mic"!),un cuvant de la barbatii puternici,o situatia la zi cu conturile din paradis-ul...fiscal.In orice caz mare greseala a celor care au permis vizita in arest.Poate verifica cineva.Ce spune noul CPP?Apropo de dl. W. Branza,este domnul acela care a trecut pe la 4 partide si intre 2008-2012 a fost membru al Camerei Deputatilor,ales din partea PDL in circumscriptia electorala nr. 43 Diaspora(colegiul uninominal nr. 1).In martie 2012 cand dl.Branza a mers in Spania la Conferinta "Sanse egale intr-o Europa unita",intamplarea a facut ca deputatul PSD Cristian Rizea sa fie batut de varul acestuia IONITA DANIEL si un alt individ ,posibil ,fratele acestuia IONITA GABRIEL,de fel de prin Urlati-Prahova,locuind in Castellon la Plana-Spania,iar in tara au strans averi destul de frumoase.Poate ca Branza a vorbit cu Elena despre banii negri folositi in Diaspora.Cine-i verifica?Sau poate dl. Branza s-a dus in calitate de absolvent al Colegiului Superior de Siguranta Nationala al SRI?Oricum bine ca s-a dus! Mai bine mai tarziu decat niciodata.Asa mai vedem putin circ pe la TV.Dar cu cautiunea,cautiunea cum ramane?Branza cu ..perle!(Swarovski daca se poate)Nenea Iancule unde esti? Oamenii astia sunt de la Ploiesti!