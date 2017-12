Un nou club pentru pensionarii din Constanța. Vezi unde va funcționa!

23:42:33 / 07 Martie 2017

Investiti si in viitorul acestui oras

Cand veti deschide si cluburile elevilor care nu au posibilitati financiare de a avea propriul PC, cluburi dotate cu tehnica IT si cu personal angajat sau voluntari care doresc sa impartaseasca si altora din experienta lor? Se pot deschide centre de excelenta in programare, robotica si alte discipline la care elevii constanteni exceleaza in concursurile internationale .... dar psd- istilor nu le plac oamenii destepti, pe aia nu ii poti prosti cu 100 de lei in plus la salariu asa ca bagati banii orasului in cluburi de pensionari, cat de multe puteti, sa fie la fiecare colt de strada ....