Un nou duel Crăciun - Tadici

În optimile de finală ale Cupei României la handbal feminin, CSU Neptun Constanța va întâlni astăzi, de la ora 17.00, pe teren propriu, pe HC Zalău, calificarea urmând să fie decisă la finalul celor 60 de minute. Neptunul are așadar șansa unei prezențe între cele mai bune opt formații ale celei de-a doua competiții interne, dar în acest moment, mai important pentru formația de pe litoral este, cu siguranță, campionatul. Ținând cont și de rivalitatea dintre antrenorii celor două formații, Ion Crăciun și Gheorghe Tadici, precum și de orgoliile acestora, care mereu țintesc victoria, indiferent de competiție, partida din Sala Sporturilor se anunță foarte disputată. Neptunul are în acest meci doar avantajul propriului teren, nu și al unui lot superior valoric sau măcar numeric. „Vom încerca să demonstrăm că fiecare meci are importanța lui. Campionatul este mult mai important, dar pentru a acumula experiență trebuie să abordezi fiecare meci la victorie, indiferent de competiție. Chiar dacă Zalăul are o mare tradiție, multă experiență, vrem să învingem și în Cupa României. Este un avantaj că jucăm la Constanța, deoarece nu mai facem un efort în plus cu transportul. Dacă vom câștiga, va fi meritul fetelor. Eu mi-aș dori să ne calificăm în sferturi”, a precizat antrenorul principal al echipei constănțene, Ion Crăciun. În caz de egalitate după terminarea celor 60 minute, se vor executa direct aruncări de la 7m. Dacă, în competiția masculină, partidele din sferturile de finală vor avea loc după sistemul tur-retur, la feminin, în sferturi, dacă CSU Neptun se va califica, va disputa tot un singur meci, foarte probabil, tot pe teren propriu!

Aseară s-a disputat primul meci din optimile de finală, între Unirea Slobozia și CSM București. Restul partidelor vor avea loc după următorul program - mâine: Rapid București - SCM Craiova (ora 17.00), HCM Rm. Vâlcea - CSM Ploiești (ora 18.00), CSM Cetate Deva - Mureșul Tg. Mureș (ora 18.00), Corona Brașov - HCM Baia Mare (ora 18.00, Digi Sport 3), U. Cluj - Știința București (ora 18.30), HC Dunărea Brăila - HCM Roman (ora 19.45, Digi Sport 3).