Un nou Festival al iernii, în Țara Piticilor

Primăria Constanţa a desemnat organizarea FestivalulIernii din acest an Asociaţiei Culturale pentru Tineret şi Copii Art Theatre, din Constanța. Festivalul va avea loc, ca și în anii trecuți, în zona pentru copii "Ţara Piticilor", din Parcul Tăbăcărie, în perioada 6 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020. Bugetul alocat de Primăria Constanța pentru acest eveniment este de aproximativ 150.000 euro. Impresia constănțenilor despre acest festival a fost, la fiecare ediție, că de la an la an, e mai anost. Dar, să vedem ce se va întâmpla anul acesta, în cazul fericit în care „proiectul“ va fi respectat întru totul...



Conform programului, evenimentul va debuta cu un concert şi un foc de artificii. În zona centrală a "Ţării Piticilor" va fi împodobit un brad de sărbători, în jurul căruia vor funcţiona atelierele meşteşugăreşti ale lui Moş Crăciun, alături de Casa lui Moş Crăciun, unde personaje costumate îi vor întâmpina pe copii, le vor asculta dorinţele şi le vor oferi daruri simbolice.

În fiecare sfârşit de săptămână, în "Ţara Piticilor", pe scena amenajată în aer liber vor fi prezentate piese de teatru pentru copii, concerte de colinde şi spectacole interactive, în intervalul orar 18,00-20,00.



În data de 25 decembrie vor fi organizate spectacole şi activităţi specifice Sărbătorii Crăciunului lângă o Iesle a Nativităţii, iar în zona de agrement şi butaforie vor exista animatori costumaţi în personaje specifice sărbătorilor de iarnă (Moş Crăciun, Crăciuniţe, spiriduşi, personaje de poveste etc.) cu care publicul va interacţiona şi se va putea fotografia.