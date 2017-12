Un nou pachet de legi pentru locuinţe

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely, a anunţat vineri că luni va fi lansat spre dezbatere un pachet de legi ale locuinţei. Ministrul a arătat că, la ora actuală, cea mai mare problemă este legată de administrarea blocurilor, iar prin noile reglementări se încearcă rezolvarea ei. „În strategia locală de construcţii de locuinţe va trebui să existe o modificare esenţială. Conform legii, obligaţia autorităţilor locale nu este numai de a avea strategii, dar să şi construiască locuinţe, să administreze, să fie parteneri reali faţă de asociaţiile de proprietari”, a afirmat ministrul. El a spus că în privinţa locuinţelor sociale se renunţă la prevederea legală care restrîngea categoriile de persoane care pot beneficia de acestea. „Am lărgit aria celor care pot să primească locuinţe sociale şi, potrivit noii legi, toţi cei care au sub venitul mediu pot primi, pe baza unor liste şi criterii existente la primării”, a arătat Laszlo Borbely. Ministrul a mai spus că în privinţa legii chiriilor va trebui „reglementat un sistem funcţional, care să fie o balanţă între proprietar şi chiriaş”, pentru a nu fi defavorizată niciuna dintre părţi. „O altă lege vizează asociaţiile de proprietari, iar o a patra oferă posibilitatea asociaţiilor de proprietari şi unor agenţi economici de a deveni parteneri şi un fel de administratori ai clădirilor”, a precizat Laszlo Borbley. Pachetul legislativ va fi afişat pe site-ul ministerului începînd de mîine, iar Borbely speră să poată fi aplicată din acest an. „Probabil o să propunem într-un pachet să fie o singură lege, pentru că sînt legate una de alta. Vom cere procedură de urgenţă. Nu cred că vor fi discuţii foarte mari pentru că legea a fost destul de mult dezbătută şi, chiar dacă e an electoral, va putea trece prin Parlament”, a subliniat ministrul. El a adăugat că normele de aplicare sînt pregătite şi vor apărea în 30 de zile.