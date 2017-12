UN PAMFLET PE ZI

Nervos şi zdruncinat sentimental pentru că a fost scos din cărţile pentru Consiliul Judeţean, Stelică, pedalistul fără frică, şi-a trimis puţinii susţinători pe care îi mai are la munca de jos. Sondoria se înscrie printre meseriile lor de bază, fiind preluată cu succes ca exemplu de viaţă şi luptă revoluţionară a iubitului nostru conducător. În ultimii ani, forajul prezidenţial a atins cote nebănuite în democraţia noastră cu iz de ştift. De cînd s-a instalat la Cotroceni, preşedintele continuă să foreze neobosit pe tărîmul mlăştinos al politichiei. În acest caz, forajul reprezintă o fază avansată, chiar modernizată, a sforăriilor politice de amploare. E mare maestru prezidentul în astfel de operaţiuni! Exemplul său de foraj revoluţionar a fost preluat de numeroşi pedalişti ai patriei, scufundători şi de alte naţionalităţi. E limpede că Stelică Duţu a fost forat cu o instalaţie locală care a atins apogeul în materie în momentul în care a pătruns cu vîrful său la centru, unde s-a auzit că a făcut “boc-poc”. Aflat în stare de avarie, după ce “tata mare” l-a lovit la pupa, Stelică, repet, cel fără de frică, a cerut să se facă un nou sondaj de opinie ca să demonstreze dumnealui ce priză cu ştecher are la public şi cum se tăvălesc constănţenii de dorul lui. Degeaba eşti erou de telenovele, dacă nu ai susţinere politică! Duţiştii iau din nou în piept viaţa cu sonda la spinare. O pun colo, o mută dincolo şi forează în van pe un teren politic viran. Sonda lui Stelică nu are forţa şi capacitatea de producţie a sondei prezidenţiale. “Măcar de-am găsi petrol” - exclamă un adjutant duţist tentat să dea cu căciula după cîini. Atenţie, căciula e prea mare şi cîinii arată ca vai de mama lor! Pentru a fi ghidonate cît mai bine, sondele lui Stelică au fost dotate cu ghidon. Adevărul e că forajul politic local nu se compară cu cel naţional, indiferent de numărul sondelor pe care le foloseşti în teren! Te pui cu o foreză conectată la sistemul energetic isteric de la Cotroceni? Nu ai nicio şansă Stelică, mă rog, cel fără de frică! Forajul politic actual este deosebit de eficient pentru clopotarii din PD-L. Înainte, după cum ştim cu toţii, se folosea metoda primitivă a săpatului simplu cu consum mare de sudoare proletară. Dura destul de mult să sapi la rădăcina unui rival din propriul tău partid sau sub scaunul unui mahăr luat la ţintă, după cum a procedat Băsescu cu Petre Roman. Săpatul implică un efort foarte mare pe o anumită latură a devizei “Noi săpăm, nu gîndim!” Acum, după cum o nouă realitate ne demonstrează, se acţionează rapid cu diverse mijloace productive de încurcat iţele şi de lovit la gioale diverşi indivizi căzuţi rapid în dizgraţia conducerii partidului. Sînt politicieni care ignoră eficienţa unor sondoriţe gen Elena Udrea, de pildă. Săpatul multilateral poate face dintr-un politician mic unul şi mai mic, chiar peltic. Cît de mic? Iaca, maca, atîtica de mic! Sondează degeaba Stelică opinia publică în aşteptarea unor procente cu care să rupă gura centrului. Stelică trăieşte, într-un fel drama meşterului Manole. Ce sondează el ziua dărîmă, evident, noaptea, scufundătorul, cel care a încins o bîză pe cinste în partid! Cînd ţi-o da ăsta una după ceafă, aude, vorba aia, tot centrul politic! Dacă nu cumva ei l-au pus să reactiveze în teritoriu bîza americană şi tradiţionalul lapte gros!