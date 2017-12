Un pamflet pe zi

Plimbă unii de-o viaţă tava. Chiar dacă statutul lor s-a schimbat într-un fel, ce vreţi, de-ale democraţiei noastre originale!, ei continuă să plimbe tava. Cît de bogaţi ar fi, ei nu uită niciodată prima lor dragoste, tava. Stau domnii respectivi cu tava strînsă la piept şi gînguresc în noianul de amintiri. "Pentru ei, tava reprezintă întreaga lor biografie, un destin inegalabil. Unii au intrat în teatru cu... tava. Şi aşa au rămas. Îţi arată, acum, la anii bătrîneţii, albumele cu toate spectacolele în care au dus şi ei tava. Se laudă că au jucat şi în Hamlet. Sub luminile rampei, tava a fost cîndva un simbol pentru actorii mediocrii. Astăzi, de necrezut, tava reprezintă un simbol pentru politicienii mediocri. Plimbă unii tava prin Parlament. Nu numai la bufet. O plimbă de la o sesiune parlamentară la alta. Au ajuns politicienii mediocri să se identifice cu tava. În acest domeniu au devenit personalităţi proeminente. Ce face acesta în Parlament? Plimbă tava, aşa ţi se răspunde. A pornit de la tavă şi a ajuns mare om de afaceri. Au învăţat unii din tinereţea comunistă să adune ciubucul cu tava. Au învăţat să se învîrtă cu tava după mici... ciupeli. Au fost vremuri cînd plimbă tava se mulţumea şi cu o chiflă. Ce răsfăţ! Tava I-a învăţat să fie în anumite momente ale vieţii un mic slugoi, să ştie să se aplece în faţa celor mari şi cu funcţii. Tava I-a propulsat de altfel şi în politică. A dus peşcheşul pe tavă şi a ajuns mare parlamentar. "Şpaga e servită" - a zis dumnealui. Şi de atunci ne minte cu tava. Poporul, naiv cum e, nu prea a luat în seamă tava. S-a gîndit că e o tavă cu suflet cînd a văzut-o încărcată cu prescuri, ouă fierte şi jumătăţi de cozonac. Ştie plimbă tava cum să minţească poporul! Îl îndulceşte, îI frăgezeşte şi, după aia, flit! Pînă la alegerile viitoare. Individul ăsta a făcut un fel de cap de pod din tăvi peste care calcă el ca să-şi atingă interesul. Tava i-a asigurat succesul dorit de la saltul micuţului ciubuc luat de la un banal muşteriu şi pînă la prejudicierea statului român. Sînt mulţi de-alde plimbă tava care au înjumătăţit ţara asta după cum au vrut muşchii lor. Şi pentru că veni vorba, nimeni nu are muşchii celui care plimbă tava! Te cred şi eu, tot cărînd tava ani de zile şi-a făcut muşchii ca lumea. Cu ei ne tot ameninţă pe la fiecare colţ de stradă şi ţipă că e vai şi amar de capul gazetarului care va îndrăzni să scrie urît despre tava lui. Cine ar fi crezut că, intrînd, cu posesorul ei cu tot, în politică, tava va deveni arma ideală pentru trădare. Îi vinde individul pe toţi! Trădează la vedere. Adică îi pune pe tavă pe cei pe care îi vinde pe nimic. Puţini sînt cei din partid care nu au fost plimbaţi cu tava lui. Plimbă tava are reacţiile înecatului. Cînd simte că se duce la fund, se agaţă cu disperare de cei din jurul lui. Dacă nu poate să-i toarne pe tavă, încearcă să-i tragă la fund după el. Cum s-ar spune, nici el, dar nici capra vecinului. Din acest motiv, tava nu poate fi folosită niciodată pe post de plută. A încercat plimbă tava de cîteva ori, numai că, se ştie deja, nici tava nu merge de prea multe ori la apă. În Parlament, specimenul plimbă voturile cu tava. Mai ales cînd lipsesc colegii săi din sală. Trece cu tava pe la fiecare în parte şi adună voturile. La fel de bine foloseşte tava şi pe post de şopîrIă. În special, cînd face pe lupul moralist şi dă lecţii de etică. Tocmai dumnealui, un escroc de clasă mondială! Agită tot timpul deasupra capului o tavă murdară şi îi acuză pe alţii că prejudiciază imaginea partidului. Ce tupeu! Doar plimbă tava poate fi în stare de aşa ceva. Pentru el tava e ca o oglindă. În ea se reflectă chipul lui slinos şi privirea-i duşmănoasă. Aud că plimbă tava s-ar putea întoarce în mediul său propice. E drept, acolo, într-un spaţiu restrîns, va plimba tava doar de trei ori pe zi. Adio, deci, abuzurilor de tavă din partid!