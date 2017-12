UN PAMFLET PE ZI

Caracteristica de bază a politicienilor noştri aflaţi la putere este basmul. În nici o altă guvernare basmul nu a jucat un rol atît de important în viaţa şi activitatea patriei! E vorba, desigur, de basmul politic. Deloc întîmplător, mai marii patriei se ţin tot timpul, sau se fac, după vorbă, după port, de basme! Basmul politic are pînă şi culoare, fiind de-a dreptul portocaliu. Rolul său nu este unul strict educativ sau propagandistic, ci mai degrabă unul liniştitor. În condiţiile în care populaţia este stresată pînă în măduva oaselor, basmul politic a preluat tot mai mult din efectele somniferului complex. Basmul politic a trecut de la faza de adormit copiii la cea de adormit electoratul. Buni povestitori, politicienii portocalii au lansat diverse genuri ale basmului politic. De pildă, basmul-gargară are nu numai efecte tămăduitoare, dar reuşeşte, într-un timp relativ scurt, să adoarmă "purtujur", cum zice moldoveanul, vigilenţa electoratului. Se împlinesc aproape doi ani de cînd basmul politic guvernează această ţară! Doi ani de măreţe basme! Pentru Alianţa DA, basmul politic ţine loc de fapte şi realizări. El a evoluat, ca gen politic, rapid de la stadiul de simplă poveste în campania electorală şi a ajuns astăzi să reprezinte doctrina partidelor aflate la putere! De necrezut, dar adevărat, basmul face politica acestei ţări, emisarii noştri în relaţiile internaţionale fiind văzuţi tot timpul cu volume specifice sub braţ. Ca mai toate basmele, şi cele politice au în centrul acţiunii lor un Făt Frumos, care este, cine altul putea fi?, prezidentul Băsescu. În pielea lui Făt Frumos cel arţăgos, prezidentul rezolvă toate problemele naţiunii prin procedee specifice basmului. Dumnealui se dă de trei ori peste cap, motiv pentru care s-a şi ales cu o hernie de disc, şi face tot ceea ce nu este în stare să facă un guvern întreg! Toţi miniştrii au fost umiliţi cu figura asta! Unii au încercat să-l imite, dar s-au dat singuri cu capul de pereţi, fiind remaniaţi. Prezidentul a demonstrat pe parcursul mandatului său că stăpîneşte bine tumbele, lăsînd o naţiune întreagă cu ochii în soare. Basmul politic portocaliu este plin de personaje negative care nu vor binele ţării! Singurul care are gînduri măreţe cu populaţia ameţită de excesul de basme este prezidentul. În rest, în jurul său, după cum a reieşit şi din cuvîntarea ţinută în faţa Parlamentului României, sînt numai zmei prost crescuţi şi paralei. Zmeul din basmul politic nu este la fel de hidos şi prost crescut precum zmeul din basmul popular. Ba, dimpotrivă, are un nume frumos, îl cheamă Călin-file de basme, şi este absolvent al şcolii de bune maniere de pretutindeni. Nefiind membru al Partidului Democrat, toate astea nu fac doi bani! În basmul politic, după cum reiese din naraţiune, Făt Frumos de la Cotroceni se bate de unul singur cu zmeii şi chiar cu umbra lui. De cînd cu ofensiva CNSAS-ului, eroul pozitiv din basmele politice nu mai are încredere nici măcar în umbra sa, care, ce-i drept, în funcţie de poziţia soarelui cînd răsare, capătă diverse conotaţii stranii. În basmul politic portocaliu, la anumite intervale de timp, mai apare un personaj care face "Poc". În altă ordine de idei, basmul politic a devenit fundament al sondajelor electorale pro Alianţa DA, ţine loc de PIB şi consolidează fictiv nivelul nostru de trai. Respectivul gen literar-amar ţine loc de propagandă electorală. În fapt, este o continuare a acesteia de la alegerile trecute. Expansiunea basmului politic a condus la diminuarea drastică a consumului de zahăr din România. Cei care se perfecţionaseră în arta dusului cu zăhărelul au rămas fără obiectul de activitate. Îşi fac însă iluzii cei care cred că basmul politic va depăşi capacitatea de transport a ulciorului care nu merge de prea multe ori la apă! În materie de imagine, basmul încearcă să mai atenueze din efectele generate de spălăcirea accentuată a portocaliului aflat la putere. Oricum, în ciuda eforturilor disperate pe care le fac autorii de basme politice, roz bombonul se potriveşte ca nuca în perete cu realitatea din ţară!