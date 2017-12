„Un pic prea intim” de la Nottara la Constanța

A fost arhiplină sala Teatrului de Stat Constanța, miercuri seară. Aproximativ 300 de spectatori au venit să-i vadă pe actorii Teatrului „Nottara” jucând în comedia „Un pic prea intim”, scrisă de unul dintre cei mai de succes dramaturgi ai momentului, americanul Rajiv Joseph, în regia lui Cristi Juncu. Spectacolul a fost primit cu aplauze de către constănțenii încântați să vadă și în urbea lor o producție a teatrului bucureștean rămas, de la sfârșitul anului trecut, fără sediul din Bulevardul Magheru, ca urmare a Legii nr. 282 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994, care interzice desfăşurarea de activităţi publice în clădiri cu risc seismic de gradul I. Cele șase personaje au fost interpretate de Andi Vasluianu - Tom Green, Catrinel Dumitrescu - Maureen, Cristina Florea - Jen, Diana Roman - Becca, Irina Velcescu - Franny și Dan Bordeianu - Seth.

Pe parcursul a două ore, publicul a urmărit încurcăturile lui Tom Green, un tânăr poet și profesor universitar, care în aproape trei săptămâni reușește să lase însărcinate trei femei: pe Jen, iubita „oficială”, pe vecina Maureen, de 45 de ani, care, paradoxal, știa că nu poate face copii și pe Becca, studenta lui de 18 ani. Nici Franny, sora iubitei „oficiale” și viitoarea soției a celui mai bun prieten, Seth, nu a scăpat de... erotismul tânărului Tom, motiv pentru care consecințele faptelor consumate și tribulațiile personajelor implicate în această imensă aventură erotică au fost pe măsură, dând accente tragice comediei.

„NU ȘTIU CÂȚI S-AU IDENTIFICAT CU PERSONAJUL PE CARE ÎL FAC EU. UNII S-AR PUTEA SĂ SE FI IDENTIFICAT, DAR SĂ NU RECUNOASCĂ, IAR UNII SĂ RECUNOASCĂ, DAR SĂ TACĂ, SĂ NU SE AFLE” „Cred că am mai jucat pe această scenă când eram foarte puști, când eram în trupă la Puric, cu ani buni în urmă. Recent am avut niște filmări și am stat undeva pe aici, pe la mare. Am terminat filmările de curând (n.r. „Breaking News”, în regia Iuliei Rugină). Spectacolul „Un pic prea intim” îmi este foarte drag, în primul rând pentru că este făcut de un regizor la care țin tare mult și cu care am făcut vreo 14 spectacole și de la care am învățat foarte mult teatru, Cristi Juncu. Și spectacolul în sine este foarte frumos, sper să fi plăcut și publicului. E o tragicomedie. Acesta este genul care mă atrage pe mine cel mai mult. Ai și o mică revelație, dar și umorul, care poate fi și el, la rândul lui, revelator. Nu știu câți s-au identificat cu personajul pe care îl fac eu. Unii s-ar putea să se fi identificat, dar să nu recunoască, iar unii să recunoască, dar să tacă, să nu se afle”, a spus, pentru cotidianul „Telegraf”, Andi Vasluianu, pe care publicul constănțean l-a cunoscut mai mult prin mijlocirea marelui ecran.

„PUBLICUL DIN BUCUREȘTI ȘI CEL DIN PROVINCIE DIFERĂ, MAI DEGRABĂ ÎN SENSUL BUN” Dan Bordeianu, cel care îl interpretează pe Seth, nu se află la prima întâlnire cu publicul de la Marea Neagră, după cum a mărturisit el însuși: „Nu sunt la prima întâlnire cu publicul constănțean. Am mai jucat și cu alte ocazii pe aici, prin oraș. Am venit la Constanța cu aceleași gânduri cu care vin la teatru indiferent în ce oraș mă aflu, acela de a ne face treaba, de a bucura. Vin cu mare drag și dor la întâlnirile cu oamenii din alte orașe. Cel mai des, într-adevăr, joc în București, dar îmi place întotdeauna să plec în țară, deoarece în felul acesta simți țara în care trăiești. Publicul din București și cel din provincie diferă, nu neapărat în sensul rău, ci mai degrabă în sensul bun. Noi călătoream cu spectacolele, dar de când cu această poveste cu lipsa de sediu, le mulțumim celor de la Teatrul din Constanța că ne-au sărit din ajutor și ne primesc cu brațele deschise și îi mulțumim și publicului din Constanța - am încercat să fac rost de niște bilete acum o săptămână, deoarece am niște rude la Constanța, dar nu am reușit pentru că de trei săptămâni erau toate vândute!”, a subliniat Dan Bordeianu.

