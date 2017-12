Un român este cel mai bine plătit agent sportiv din lume!

Patronul firmei Mondial Sports Management, Constantin Dumitrașcu, un român care trăiește în Germania, l-a devansat pe faimosul portughez Jorge Mendes în clasamentul celor mai bine plătiți agenți sportivi din lume, pe baza comisioanelor, ierarhie stabilită de revista „Forbes“. Doar șapte dintre „cei mai profitabili 50 de agenți sportivi” activează în fotbal, însă ei ocupă patru dintre primele 10 locuri în clasamentul mondial stabilit săptămâna aceasta de Forbes, pornind de la o estimare a comisioanelor pe care le încasează. Această poziție de invidiat se explică în parte prin comisionul de 10% practicat, potrivit revistei economice americane, la salariile din fotbal, în timp ce comisionul maxim al agenților este de 5% în baseball (MLB), 4% în NBA și NHL și 3% în NFL.

Numărul 1 în această meserie rămâne americanul Scott Boras, care are printre clienții săi starurile din MLB. Noutatea este că, pentru prima dată în cinci ani de când există acest clasament, Boras împarte primul loc cu un agent de fotbal, dar nu cu portughezul Jorge Mendes, agentul lui Cristiano Ronaldo și Angel Di Maria, care a ajuns de pe locul 2 pe 3, ci cu românul Constantin Dumitrașcu. Potrivit „Forbes“, primii doi din acest Top 50 al agenților au încasat fiecare aproape 110 milioane dolari (93 milioane euro) din comisioane pe an.

Având reședința în Bavaria, Constantin Dumitrașcu (87 de jucători sub contract) este mai puțin mediatizat decât Mendes (102 jucători sub contract) sau decât italo-olandezul Mino Raiola (55 jucători), agentul lui Paul Pogba, Marco Verratti și Blaise Matuidi (al 10-lea în clasament). Și chiar mai puțin cunoscut decât britanicul Jonathan Barnett (116 jucători sub contract), agentul lui Gareth Bale (locul 7 în clasament). Însă foarte discretul patron al firmei Mondial Sports Management nu este mai puțin eficient decât toți aceștia, deoarece jucătorii săi valorează împreună peste un miliard de euro în ce privește contractele lor.

Dumitrașcu este foarte prezent în fotbalul francez. Este agentul lui Edinson Cavani, însă mai consiliază numeroși internaționali francezi, precum Hugo Lloris, Olivier Giroud, N'Golo Kante, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Moussa Sissoko, Nabil Fekir, Dimitri Payet sau Adrien Rabiot.

Ceilalți trei agenți din fotbal clasați în Top 50 Forbes sunt germanii Volker Struth (locul 13 - agentul lui Toni Kroos, Marco Reus) și Thomas Kroth (locul 33 - Shinji Kagawa, Manuel Neuer), precum și argentinianul Fernando Felicevich (locul 35 - Alexis Sanchez, Arturo Vidal). Agenții din baseball sunt cei mai numeroși în primii 50 din clasament (13), în fața celor din baschet (12), din fotbal american (10), fotbal, hochei pe gheață (7) și tenis (1).