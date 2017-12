Un român în finala „2016 Image of the year“

Dincolo de Cercul Polar, unde Soarele străluceşte pe cer fără încetare timp o lună și jumătate, iar Aurora Boreală luminează în culori noaptea polară, doi români trăiesc o poveste de vis. În urmă cu aproape patru ani, Anca Tînc şi Alex Conu şi-au luat inima în dinţi şi au decis să plece în vacanţă într-un loc ales rar de turiştii obişnuiţi. Arhipelagul Lofoten, un şirag de insule în nordul Norvegiei, unde natura a creat un peisaj fantastic, în care munţii stâncoşi se îmbină majestuos cu apele reci şi limpezi. Fjordurile de o frumuseţe care-ţi taie respiraţia şi plajele străjuite de piscuri semeţe completează un decor rupt din basme. Alex şi Anca au fost fascinaţi şi un an mai târziu au decis să facă marele pas şi s-au mutat la peste 3.000 de kilometri de România, în pitorescul sat de pescari Reine, un simbol al arhipelagului considerat o adevărată capodoperă a naturii. S-au integrat rapid printre localnici şi îşi trăiesc viaţa la maximum în locul de care s-au îndrăgostit. Îşi petrec timpul liber cutreierând munţii, admirând Aurora Boreală şi organizând tururi pentru turiştii pasionaţi de fotografie. “Ce înseamnă Lofoten pentru noi e greu să spun. E un loc în care am venit prima oară ca turişti, în 2013, ne-a plăcut şi ne-am decis să ne mutăm. Lofoten înseamnă munţi la 5 minute de condus de casă, înseamnă o plimbare de 2 minute în spatele casei pentru a vedea o familie de balene ucigaşe care se joacă în fiord, în mai, înseamnă Soare în miez de noapte, înseamnă libertate, înseamnă timp pentru noi şi ceea ce ne place cu adevărat să facem. Lofoten e o etapă din viaţa noastră, cred”, povesteşte Alex.

ÎN FINALA “2016 IMAGE OF THE YEAR”

Cei doi şi-au lăsat în urmă carierele din ţară şi au ales un nou drum. Anca a renunţat la postul de PR într-o agenţie de publicitate şi a îmbrăţişat cu bucurie ideea de a-şi exersa talentul într-una dintre cele mai vechi brutării de pe insulă. Fotograf profesionist, Alex a trecut pe plan secund fotografia de modă şi publicitate, urmându-şi marea pasiune: astronomia. Şi-a împlinit visul de a fotografia Aurora Boreală şi a dus astrofotografia la nivel de artă. A câştigat nenumărate premii, iar fotografiile sale au fost publicate în reviste celebre de specialitate, ca Sky&Telescope.

Începutul acestui an l-a adus în finala unui prestigios concurs de astrofotografie, “2016 Image of the Year” organizat de site-ul de Photographing Space. Fotografia sa a surprins Aurora Boreală, deasupra muntelui Reinebringen, în vârful căruia se afla Anca. “Povestea fotografiei e simplă. S-a întâmplat pe 7 octombrie 2015. Mi-am făcut prognoza de Auroră zilnică, atunci când e senin, cel puţin, şi am văzut că ne aştepta o noapte cu activitate mult peste medie. Aşa că am decis cu Anca să mergem să campăm pe Reinebringen. Muntele e foarte faimos şi toată lumea vrea să meargă acolo ziua să facă o poză, de care e plin Instagramul. Am fost ziua pe Reinebringen de nenumărate ori. E un munte abrupt, periculos pe alocuri, dacă nu eşti atent. Am mers, am pus cortul, am petrecut o noapte dementă cu cea mai intensă Auroră pe care am văzut-o vreodată. Asta e una din pozele trase în noaptea aia. Probabil am pozat vreo 2 ore şi restul ne-am uitat. A fost excepţional. Activitate constantă şi nebună de la apus la răsărit”, spune Alex. Câştigătorul va fi desemnat în funcţie de voturile internauţilor, pe site-ul https://photographingspace.com/top-12-2016-gallery/, exprimate până pe 30 ianuarie, iar fotografia lui Alex poate fi găsită la poziţia 11.