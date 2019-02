Un român, premiat de Regina Marii Britanii pentru rezultate la învățătură

Cornel Micu, în vârstă de 20 de ani, a primit o medalie de aur de la Regina Marii Britanii pentru rezultate foarte bune la învățătură în ultimul an de liceu. Tânărul s-a născut în Dolj, comuna Ghidici, însă acum este student la Colegiul Imperial din Londra, unde studiază Robotica, specializarea Inteligență Artificială. Cornel a fost premiat cu ocazia unei ceremonii desfășurate la reședința privată a Reginei, în Sandringham. El a locuit mulți ani în Italia, împreună cu părinții, iar în urmă cu trei ani s-a mutat în Marea Britanie. „Suntem cu toții foarte bucuroși, dar și puțin emoționați. În momentul în care am intrat, am avut, alături de familia mea, o discuție încântătoare cu Majestatea Sa. La început am fost emoționați, dar pe măsură ce am început să discutăm cu Regina”, a declarat Cornel Micu, potrivit Ziarul de Craiova.