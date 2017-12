Un şofer băut a lovit pe trotuar două femei și a fugit

În ciuda acțiunilor de prevenire ale polițiștilor de la Rutieră, unii șoferi dau dovadă de inconștiență și nu se gândesc la pericolul la care se expun și la faptul că pot provoca tragedii dacă se urcă băuți la volan. Doi șoferi constănțeni au ignorat cu desăvârșire acest aspect și au fost la un pas de a produce o nenorocire. Primul incident s-a petrecut sâmbătă dimineață, în jurul orei 4.30, în apropiere de Satul de Vacanță. Potrivit polițiștilor, un bărbat de 34 de ani se deplasa pe bulevardul Mamaia, la volanul unui autoturism marca BMW, dinspre Satul de Vacanţă către Pescărie. În apropiere de pasarela pietonală „Iaht“, șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un stâlp de iluminat public. În urma impactului, o pasageră aflată pe bancheta din spate a rămas încarcerată. Martorii au sunat la 112 și au cerut ajutorul autorităților. Un echipaj de descarcerare s-a deplasat la locul indicat și a eliberat-o pe tânără. Aceasta a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru a primi îngrijiri de specialitate. La unitatea medicală au ajuns și alți doi pasageri din BMW, dar și conducătorul auto. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul s-a ales cu un dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și vătămare corporală din culpă.

PIETONI SPULBERAȚI După numai o oră și jumătate, polițiștii au fost solicitați să intervină la un alt accident rutier care s-a petrecut pe bulevardul 1 Mai Vechi, din Constanța. Apelul la 112 a anunțat că un individ a lovit cu mașina două femei și apoi a fugit. Potrivit anchetatorilor, șoferul unui autoturism marca Ford se deplasa pe bulevardul 1 Mai Vechi, dinspre strada Caraiman către cartierul Poarta 6. La intersecția cu aleea Timonei, șoferul a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și a spulberat două femei care se aflau pe trotuar, în stația de autobuz. Fără pic de remușcări, individul nu a oprit autoturismul și nici nu a coborât să le acorde primul ajutor victimelor, ci și-a văzut de drum... Un tânăr care se afla în zonă a sunat imediat la 112. Două femei, una de 29 de ani și o alta de 39 de ani, ambele din Constanța, au fost rănite. Polițiștii de la Rutieră, dar și două ambulanțe au ajuns în scurt timp la locul indicat.

ÎNGER PĂZITOR „Mă aflam exact în stația de autobuz și stăteam de vorbă cu o altă femeie. La un moment dat, am observat niște faruri venind spre noi, însă am crezut că șoferul parchează autoturismul. În secundele următoare a intrat în noi. Nici nu am avut timp să reacționez. Pe mine m-a lovit în plin și m-a aruncat în mijlocul străzii, iar pe cealaltă femeie a rănit-o mai ușor. Când mi-am ridicat capul, am văzut mașina oprită la aproximativ 200 de metri, după care a plecat. Femeia cealaltă a venit imediat la mine, m-a luat în brațe și m-a tras din stradă. Îmi curgea sânge de la cap, nu-mi simțeam piciorul... Am avut un înger păzitor! Norocul meu a fost că nu a trecut nicio altă mașină prin zonă... m-ar fi călcat. Am depus plângere împotriva șoferului! Nu-l pot ierta pentru ce mi-a făcut. M-a desfigurat și putea să-mi lase copilul pe drumuri...“, a declarat Mihaela Surdu. Cele două victime au fost transportate la spital, iar în timp ce ele primeau îngrijiri medicale, agenții de la Rutieră îl identificau pe șofer. Alexandru Florin Rizea, de 23 de ani, a fost găsit la domiciliu său. Polițiștii au aflat imediat și de ce acesta a fugit de la locul accidentului. Dragerul a indicat o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Rizea s-a ales cu un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere sub influența băuturilor alcoolice și fuga de la locul accidentului. Tânărul a fost prezentat magistraților și a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.