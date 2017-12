Un şofer constănţean, bătaia de joc a inspectorilor de asigurare de la Asitrans

Statul român îi obligă pe toţi conducătorii auto la plata asigurării auto obligatorii (RCA), însă nu a emis şi un pachet legislativ prin care să precizeze obligaţiile societăţilor de asigurări, termenele la care acestea trebuie să efectueze plăţile pentru reparaţiile auto şi mai ales autoritatea de control a activităţii acestora. Astfel, reprezentanţii firmelor de asigurare profită şi se ghidează după cum le este lor mai bine, fără a mai ţine cont de drepturile celor care beneficiază de produsele lor. Una dintre aceste societăţi este şi Asitrans. Sătul să fie plimbat pe drumuri între service-ul auto care i-a efectuat reparaţia autoturismului şi firma de asigurări Asitrans, Agenţia Constanţa, un constănţean s-a adresat Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (OJPC) pentru rezolvarea problemei. Neculai Grama, proprietarul unui Fial Albea, a reclamat faptul că firma de asigurări Asitrans nu îi plăteşte reparaţia maşinii şi îl tot amînă de trei săptămîni. „Pe 29 decembrie un alt conducător auto mi-a lovit maşina. Aşa cum se procedează, i-am luat RCA-ul şi am deschis dosarul de daune în aceiaşi zi. Pentru că maşina mea e în garanţia am fost la firma Asitrans şi le-am spus inspectorilor că pot face reparaţia maşinii doar la service-ul agreat de ei, respectiv Auto Como SRL Constanţa, iar ei nu au avut nimic de obiectat, ba chiar au spus că se rezolvă în două sau trei zile. Am dus maşina la service, iar directorul de acolo mi-a făcut devizul pe care l-am dus la asigurări şi am primit acceptul la plata sumei de 2.572,2 lei. Pe 8 ianuarie maşina a fost reparată, iar pe 9 ianuarie le-am dus ultimul act de care aveau nevoie pentru a efectua plata. Deşi au trecut trei săptămîni de atunci, Asitrans nu a făcut încă plata, iar eu nu pot să îmi iau maşina din service”, a povestit Neculai Grama. Inspectorii de la asigurări nu i-au explicat acestuia că ei nu au un contract de convenţie cu acel service, fapt pentru care trebuie fie să îşi plătească singur reparaţia şi ulterior să o deconteze la firmă, fie să aştepte 20 de zile pînă fac ei plata şi abia apoi să îşi ia maşina acasă.

Desconsiderare totală

Inspectorii OJPC au dat curs, ieri, sesizării bărbatului şi s-au prezentat la sediul firmei de asigurări, din bulevardul Tomis. Acolo, nu mică le-a fost surpriza cînd un bărbat aflat în biroul directorului agenţiei, Nelu Matei Caramet, şi care nu a spus decît că este director adjunct al firmei, i-a luat peste picior de cum au intrat în încăpere. După ce a „predat lecţii de legislaţie” inspectorilor OJPC spunînd că nu e de competenţa lor să de-a curs reclamaţiei şi că numai Comisia de Supraveghere a Asigurărilor o poate face, respectivul i-a persiflat şi pe ceilalţi care se aflau în încărere, respectiv pe proprietarul maşinii avariate şi pe jurnalişti. După mai multe runde de negocieri şi la apariţia directorului zonal, inspectorii au primit răspunsuri la întrebări. „Am descoperit că ultimul act a ajuns în centrala firmei de la Bucureşti pe 15 ianuarie, deşi dosarul era complet de şase zile. Directorul zonal a promis însă că va suna la Bucureşti şi în jumătate de oră va efectua plata”, a declarat inspectorul OJPC, Dumitru Mardare. El a adăugat că, pentru lipsa informării consumatorului în cauza, firma Asitrans riscă o amendă cuprinsă între 1.000 şi 10.000 lei.

Reclamaţii frecvente

Întrebat despre situaţia autoturismului lui Neculai Grama, directorul firmei de service care a efectuat reparaţia, Vlad Popescu, a spus că l-a informat de la început pe proprietarul Fiat-ului că nu îşi va primi maşina pînă ce nu se va efectua plata. „În cei cinci ani de activitate am avut tot felul de experienţe cu societăţile de asigurare. Unii sînt corecţi, dar există şi rău-platnici. Pentru că Asitrans este o societate nouă pe piaţă sîntem şi mai precauţi”, a spus Vlad Popescu. Inspectorul OJPC Dumitru Mardare a confirmat că reclamaţii asemănătoare de la posesorii de automobile sînt frecvente. „Reclamaţiile în care consumatorii se plîng de modul în care se derulează procedura de despăgubire a firmelor de asigurări sînt numeroase şi vizează diferite societăţi în domeniu. Este important ca cei care îşi repară maşina în baza RCA-urilor să se informeze despre drepturile pe care le au şi mai ales asupra modului în care se efectuează plata”, a spus inspectorul Mardare. La insistenţele inspectorilor OJPC, Neculai Grama şi-a luat maşina din service, însă nici pînă la ora 20.00 firma de asigurări nu a plătit prestaţia service-ului, iar cele 30 de minute promise vor deveni, probabil, zile.