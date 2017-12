Un șeic din Qatar este cel care a plătit 179,36 de milioane de dolari pentru pânza "Les femmes d'Alger", semnată de Pablo Picasso, care a devenit astfel cel mai scump tablou vândut vreodată la licitație, potrivit ziarului New York Post. Șeicul Hamad bin Yasem bin Yaber Al Zani, fost prim-ministru al Qatarului în perioada 2007-2013, a fost identificat de cotidianul american ca fiind cumpărătorul pânzei pictorului spaniol în cadrul licitației organizate de casa Christie's la 11 mai la New York. În cadrul licitației, cumpărătorul anonim a licitat prin telefon cu ajutorul directorului Departamentului de artă contemporană al casei Christie's, Brett Gorvy, precizează cotidianul american. "Cel mai probabil tabloul nu va ajunge vreodată să fie expus într-un spațiu deschis publicului din Qatar, pentru că înfățișează o femeie nud, chiar dacă este o operă cubistă", potrivit surselor consultate de New York Post. "Les femmes d'Alger" (Version 'O') a depășit recordul anterior deținut de tabloul "Three Studies of Lucien Freud", pictat de Francis Bacon, pentru care sora emirului Qatarului a plătit, în 2013, suma de 142,4 de milioane de dolari.