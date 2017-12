Ungaria ar putea fi depăşită de România în privinţa PIB pe locuitor în următorii 5 ani

“Valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor din România ar putea depăşi, în următorii cinci ani, nivelul înregistrat în Ungaria”, a declarat, ieri, economistul şef al BNR, Valentin Lazea. În opinia lui Lazea, România se bucură de încrederea investitorilor străini, ceea ce a determinat o creştere economică mult superioară altor ţări din regiune. Creşterea economică din acest an este anticipată la 7%, iar avansul PIB pentru anul viitor este plasat la 6,5%. Pe de altă parte, Ungaria a început să piardă din atractivitate pentru investitori, după ce a înregistrat niveluri înalte ale deficitului bugetar, de pînă la 10% din PIB.

PIB pe cap de locuitor, calculat în funcţie de standardele puterii de cumpărare, s-a plasat anul trecut în România la 35% din media statelor UE. Conform estimărilor biroului de statistică al UE, Eurostat, PIB/locuitor va fi mai mic la sfîrşitul acestui an decît media UE şi în statele din Europa Centrală şi de Est, cum ar fi Ungaria - 62,4%, Polonia - 51,1%, Cehia - 76,6% şi Slovenia - 82%. În România, creşterea PIB potenţial (care nu afectează inflaţia) a fost estimată iniţial la 5,5%, însă a fost revizuită ulterior 6,1%-6,3%, ca urmare a creşterilor de productivitate, potrivit economistului BNR. "Chiar şi aşa, creşterea efectivă a PIB depăşeşte cu mult PIB potenţial, introducînd presiuni inflaţioniste, dar şi o volatilitate crescută a PIB însuşi", a spus Lazea. Economistul şef al BNR a dat exemplul negativ al Ucrainei, care, deşi are o populaţie de 48 de milioane de locuitori, are un PIB nominal mai mic decît cel al României. De asemenea, Turcia, cu o populaţie de 67 de milioane de locuitori, are un PIB de numai două ori peste cel al României.