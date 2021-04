Universitatea Ovidius a organizat primul seminar online pe tema utilizării tehnologiei informatice Blockchain în economie și finanțe

La Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a avut loc primul webinar în cadrul proiectului „Blockchain for Entrepreneurs - a non-traditional Industry 4.0 curriculum for Higher Education” (BLOCKS), realizat din fonduri europene prinprogramul Erasmus Plus, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2).

Potrivit lect. univ. dr. Gabriela Badea, primul seminar online al proiectului „Blockchain for Entrepreneurs - a non-traditional Industry 4.0 curriculum for Higher Education” (BLOCKS) s-a desfășurat ca o masă rotundă unde au fost abordate teme legate de tehnologia informatică Blockchain.

„Evenimentul a fost transmis live pe pagina de site-ului de socializare (Facebook) a Project Blocks unde a înregistrat peste 5000 de vizualizări, discuțiile având loc între membrii echipei de implementare din cadrul UOC: lect. univ. dr. George Cîrlig, lect. univ. dr. Marian Ciucă, asist. univ. dr. Dorin Iordache și invitații speciali: lect. univ. dr. Alexandru Bobe – Prorector UOC pentru digitalizare, studenți și alumni, alături de membrii echipei „Ovidius” de implementare a proiectului, Anton Rog - Directorul Centrului Național Cyberint România, Iulian Florescu – Cornerstone Technologies, Marius Băisan și Răducu Roman – Softbinator Technologies”, a declarat coorodnatorul proiectului, lect. univ. dr. Gabriela Badea.

Proiectul „Blockchain for Entrepreneurs – a non-traditional Industry 4.0 curriculum for Higher Education” (https://blocks.ase.ro/ ) este implementat de UOC în perioada ianuarie 2019 – august 2021, în parteneriat cu ZITEC COM SRL și Academia de Studii Economice București - liderul de proiect și reunește o echipă de parteneri din alte patru țări - Tallinn University of Technology (Estonia), Mathemagenesis IKE (Grecia), Viteco SRL (Italia) și Baltijas Batoru Academija (Letonia). Din bugetul total al proiectului - de aproximativ 390.000 Euro, Universității „Ovidius” îi revin aproximativ 54.000 Euro.

Obiectivul proiectului constă în identificarea nivelului decunoaștere a tehnologiei Blockchainîn fiecare țară parteneră în proiect, elaborarea unui curriculum bilingv, în limbile română și engleză, și comunicarea acestuiacătrecadre didactice, studenți, antreprenori și toți cei interesați să afle detalii despre subiect.

Materialele de învățare și aplicațiile tehnologiei Blockchain vor fi transmiseprin intermediul unei platforme de tip e-learning, realizată în cadrul proiectului. Aceasta va fi disponibilă în curând pe site-ul proiectului și prin intermediul unui joc interactiv, ce va putea fi accesat pe același site: https://blocks.ase.ro/.

La finalul lunii martie, Universitatea Ovidius din Constanța va organiza un nou webinar ce va fi transmis live pe pagina de Facebook a proiectului, tema acestui eveniment fiind legată de aplicații care utilizează tehnologia Blockchain, nu doar Bitcoin, respectiv cryptomonede, ci și altele,implementate deja în România și în întreaga lume.

Literatura de specialitate identifică drept primele cinci avantaje ale tehnologiei blockchain: protejarea drepturilor; crearea unei economii distribuite; eliminarea taxelor, protejarea și controlul datelor și compensaţie pentru producători.