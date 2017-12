Universitatea „Ovidius“ se pregătește să-și aleagă rectorul

03:59:09 / 24 Martie 2016

Mesaj ptr Ovidiu Balan

Acest mesaj a fost publicat ca si altele pe site-ul ziarului Timpul, dar nu va aparea, asa ca il public si aici sa fiu sigur ca dnul O. B il va citi, cine stie poate are probleme cu pagina editorialului Timpul și nu intra comentariile pro Rugina. Mesaj: Si care este problema daca in loc de 16 vor fi 5? Daca asa trebuie asa se va face, inseamna ca asa vom putea merge inainte! De ce ar vrea Rugina sa uneasca facultatile? Care ar fi interesul? Al lui personal? Nu, draga domnule, al universitatii, dar asa gandeste doar cine NU are interes personal! Daca te doare, stimabile, atat de mult de UOC si nu servesti interesele cuiva, de ce nu pui umarul la consolidare promovand evenimentele frumoase, dascalii devotati, etc. PS: sunt sigur ca acest comentariu nu va fi postat in urma verificarii, dar daca doriti sa-l cititi il adaug si la alte editoriale, asa cum am facut si cu cel in care v-am rugat sa informati cadrele didactice din UOC despre faptul ca fiul dvs a fost coleg de celula cu Epure, comentariu ce nu a fost publicat pe site-ul dvs in urma verificarii!!! :)