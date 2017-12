UNPR către PSD: Adio, dar rămân cu tine!

Cu imaginea șefului de partid (Gabriel Oprea) șifonată, în urma scandalului privind folosirea ilegală a coloanelor oficiale, UNPR s-a hotărât să-și măsoare singură forțele la alegerile locale din vara acestui an. Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a anunțat, sâmbătă, că formaţiunea pe care o conduce va candida independent de PSD la scrutinul din iunie și își propune să obțină 10% din posturile de primar ori consilier local sau județean. Un procent mai mult decât ambițios, am spune noi, în condițiile în care, la alegerile locale din 2012, Uniunea a obținut o medie de aproximativ 2,50%, adică un post de președinte de Consiliu Județean din 41 câte sunt în România, 25 de posturi de primar din 3.180 la nivel național, 1.005 de consilier local din 40.222 de posturi și 13 mandate de consilier județean din 1.338 la nivel național. Diferența dintre scrutinul local din 2012 și cel din acest an este că UNPR a candidat atunci pe listele USL, care a fost precum o locomotivă pentru partidul fondat de Gabriel Oprea. Acum, în condițiile în care uneperiștii anunță că vor să meargă separat de aliatul lor tradițional - PSD -, așteptăm cu interes să vedem cum se vor descurca singuri. Practic, va fi pentru prima dată de la înființarea UNPR (mai 2010, n.r.) când oamenii lui Oprea vor participa singuri la alegeri, indiferent de tipul de scrutin.

ÎMPREUNĂ LA PARLAMENTARE Pentru a nu se desprinde total de social democrați, conducerea Uniunii a mai anunțat că, acolo unde echipele UNPR - PSD sunt mai bine închegate, ele pot merge împreună, în vreme ce, la parlamentare, cele două partide vor avea liste comune. ”Avem acea alianţă de centru-stânga valabilă până în anul 2020”, a punctat Oprea. Liderul UNPR a afirmat că formula candidaturilor separate la locale - decisă de PSD în urmă cu două zile - este cea mai bună din punct de vedere organizatoric. Oprea a afirmat că formula candidaturilor separate nu este singurul punct în care PSD şi UNPR se despart. El a spus că este împotriva ideii președintelui PSD, Liviu Dragnea, de a boicota alegerile locale în cazul în care se revine la votarea primarilor în două tururi.