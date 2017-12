Usain Bolt se retrage după JO din 2016

Atletul jamaican Usain Bolt, de șase ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, a anunțat că după ediția din acest an de la Rio va pune punct carierei sportive, deși în alte împrejurări a susținut că-și va continua activitatea competițională. În ianuarie, Bolt spunea că ar putea rămâne în activitate până în 2020, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, îndemnat în acest sens de antrenorul său, Glen Mills, însă atletul a menționat, marți, că nu ar mai avea nicio motivare, după un succes la Rio, de a mai rămâne în elita competițională. „La Rio va fi, cu siguranță, ultima mea participare. Dacă voi realiza aici ceea ce mi-am propus, va fi greu pentru mine să am o altă motivație pentru încă patru ani, deci mă voi opri”, a spus Bolt. El a precizat că ceea ce își dorește este câștigarea a trei medalii de aur la Jocurile Olimpice, iar în proba de 200 de metri să scoată un timp sub 19 secunde.

