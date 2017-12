Usain Bolt va concura pe pământ natal

Atletul jamaican Usain Bolt, de șase ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, și-a anunțat participarea la Grand Prix-ul care va avea loc pe 11 iunie, în capitala țării sale, Kingston, menționând că dorește să atingă noi performanțe pe pământ natal. Alături de Bolt, deținătorul recordului mondial la 100 și 200 de metri, la acest eveniment vor concura și alți atleți valoroși, precum campionul mondial de la proba de la 400 metri, sud-africanul Wayde van Niekirk, și americanca Tori Bowie, medaliată cu bronz la 100 de metri la Mondialele de anul trecut. „Faptul că voi fi în această competiție este o motivație pentru a mă pregăti și mai bine, pentru a fi sigur că la concurs voi fi în forma maximă, pentru a scoate timpi și mai buni și a demonstra că sunt pregătit pentru Rio, unde voi face lucruri spectaculoase”, a declarat Bolt. Glen Mills, directorul Comitetului de organizare al Grand Prix-ului, a spus că la competiția de pe pământ jamaican sunt așteptați să participe, printre alții, Asafa Powell, Yohan Blake și Warren Weir, foști medaliați în diverse probe de viteză. De asemenea, Mills și-a exprimat speranța că Grand Prix-ul de la Kingston va fi inclus în circuitul de 8 sau 10 competiții ale Asociației de atletism din America de Nord, Centrală și Caraibe (NACAC).

AREGAWI VA FI SUSPENDATĂ ÎNTRE 4 ȘI 8 ANI

Atleta suedeză Abeba Aregawi, fosta campioană mondială la 1.500 m, a fost depistată pozitiv la Meldonium, aceeași substanță decelată și în eșantioanele recoltate tenismenei Maria Șarapova la Openul Australiei din acest an. Contraexpertiza efectuată în cazul lui Aregawi, atletă de origine etiopiană care reprezintă Suedia din 2012, a confirmat prezența Meldoniumului, produs care ajută la îmbunătățirea performanțelor sportive, interzis de Agenția Mondială Antidoping începând cu data de 1 ianuarie 2016, a anunțat Federația suedeză de atletism (SFIF), în cursul unei conferințe de presă care a avut loc joi, la Stockholm. „Trebuie să ne asigurăm că niciun atlet în activitate nu utilizează ceva ce nu este OK. Trebuie să-i educăm și să ne asigurăm că toți au ceva precum un permis de conducere antidoping”, a declarat managerul Karin Tornkelint. Aregawi fusese suspendată provizoriu de SFIF, la începutul acestei luni, după ce a fost depistată pozitiv cu ocazia unui control efectuat la Addis Abeba. Atleta a precizat că a utilizat pastile care i-au fost oferite de un doctor din Etiopia, crezând că este vorba de vitamine. „Singura mea greșeală este că am luat acele tablete fără să le verific”, a precizat Aregawi, într-un comunicat dat publicității de federația suedeză. Sportiva de origine africană riscă acum o suspendare cuprinsă între 4 și 8 ani.

