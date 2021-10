USR PLUS a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Cîțu

USR PLUS a decis în cadrul ședinței de miercuri noapte că va cere ca premierul să fie schimbat din funcție. Alianța îi reproșează lui Florin Cîțu că “a aruncat țara în criză politică”.

“USR PLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîțu. Ne retragem sprijinul politic pentru premierul Cîțu, care a aruncat țara în criză politică. Nu am girat şi nu vom gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare”, transmite USR PLUS printr-un comunicat de presă emis puțin după ora 12 noaptea.

“(…)solicităm declanșarea de urgență a negocierilor în Coaliție pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situația în care discuțiile din Coaliție vor eșua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu”, se mai arată în comunicat.

Dicuţia despre ieşirea de la guvernare, după cepremierul Florin Cîţu a anunţat revocarea din funcţie a ministrului Justiţiei,Stelian Ion. În acest context, USR PLUS menționează că“ministrul Stelian Ion este propunerea pentru Ministerul Justiției și în viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiție”.

Sursă: Biziday