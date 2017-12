Va ajuta noul ministru Sănătatea locală?

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” Constanţa are mari speranţe în noul ministru interimar al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. Astăzi, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, va avea ocazia să-i spună demnitarului toate păsurile şi, în opinia sa, toate nedreptăţile ce i s-au făcut SCJU în mandatele trecute. De exemplu, chiar dacă unitatea sanitară a demonstrat concret, cu cifre şi documente, că are rezultate pozitive în multe sectoare, că vieţile a sute de constănţeni au fost salvate, fondurile s-au îndreptat către spitale mai mici din ţară, cu rezultate mai puţine. Managerul a făcut referire la programul de Infarct Miocardic Acut (IMA), unde, din nou, SCJU a tot fost dezavantajat. „Au fost salvate sute de vieţi, însă doar cu bani de la autorităţile locale. Dacă MS ne-ar fi ajutat, acei bani i-am fi cheltuit pe altceva, am fi dezvoltat alte servicii. Sperăm ca în acest an şi Constanţa să fie inclusă în programul de IMA”, a declarat dr. Căpăţână. Managerul va cere bani şi pentru intervenţiile efectuate în Clinica de Ortopedie. Nu în ultimul rând, el îi va expune ministrului şi problema înfiinţării unui spital de copii la Constanţa, de altfel singurul judeţ de o asemenea dimensiune care nu are o unitate sanitară de monospecialitate.