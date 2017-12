06:49:03 / 01 August 2017

'prostia ne educa'

pai... sa vedem... incotro ne indreptam ministerul educatie este condus de un nene care face ziua ce viseaza noaptea... si se stie ca noaptea cu ziua 'nu are multe in comun' chiar atat de greu este sa gasim pe cineva care sa se gandeasca la ce ne trebuie intradevar... chiar atat de jos a ajuns poporul roman incat sa numeasca ministrii, oameni care nu au nici cea mai mica legatura cu functiile in care au fost numiti ROMANIA e' tara mea, si oriunde ma duc in lume, o zic cu fruntea sus... dar ma intristeaza sa vad incotro se indreapta, oare nu e' nici o rezolvare?