Cu prilejul Zilelor Constanței, Arhiepiscopia Tomisului invită constănțenii, duminică, de la ora 17.00, la Muzeul de Artă, la concertul de muzică clasică „Vă place Brahms?”, susținut de sopranele Bianca Luigia Manoleanu și Stanca-Maria Manoleanu și de pianistul Remus Manoleanu. În programul serii se regăsesc lieduri, intermezzi și duete. Intrarea se face pe bază de invitație, care poate fi obținută de la Pangarul „Sfântul Ierarh Nicolae” din vecinătatea Catedralei arhiepiscopale „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

LIED-UL, MAREA DRAGOSTE

Soprana Bianca Luigia Manoleanu, profesor universitar la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti (UNMB) este un nume cunoscut al scenei lirice naționale. Colaborează cu toate orchestrele filarmonicilor din ţară, susţinând numeroase concerte vocal-simfonice în compania unor prestigioase formaţii în Ungaria, Germania, Franţa, Italia, Japonia. Numele său este legat de cel al recitalurilor cu prime audiții românești și lucrări contemporane din repertoriul universal. După anul 2000 este prezentă cu recitaluri de muzică românească în toate ediţiile prestigiosului Festivalul „George Enescu” de la Bucureşti, fiind, totodată, o prezență constantă în festivalurile muzicale din Timișoara, Cluj Napoca, Târgu Mureș, Craiova, Iaşi, Constanţa și Bacău. A publicat două cărţi dedicte liedului românesc: „Direcţii poetice în creaţia românească de lied a secolului XX” şi „Călătorie în lumea poetică a liedului românesc contemporan”. În semn de apreciere a valorii sale, în 2010, Bianca Manoleanu a primit Premiul de Excelenţă în Interpretare al Forumului Muzical Român, iar în 2011 a fost distinsă cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofiţer.

FONDATOR AL CONCURSULUI „IONEL PERLEA”

Absolvent al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, a Facultății de Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi a Conservatorului „Piotr Iici Ceaikovski” din Moscova, pianistul Remus Manoleanu este conferenţiar la UNMB. Membru fondator al Festivalului şi Concursului Naţional de Interpretare a Liedului „Ionel Perlea”- Slobozia, Remus Manoleanu a participat la numeroase festivaluri: Basel, Oldenburg, Berlin, Sao Paulo, Londra, Dublin, susținând concerte constant în România, dar și în străinătate (Marea Britanie, Brazilia, Coreea de Nord, Rusia, Germania, Olanda, Franţa, Siria, Statele Unite etc.). A înregistrat peste 3000 de minute pentru Radiodifuziunea Română. În 2010 a fost distins cu Premiul de Excelenţă în Interpretare al Forumului Muzical Român, iar în anul 2013 a primit „Premio alla cultura” în cadrul Festivalului de Muzică Sacră de la Novara, Italia. În 2008, la Editura UNMB au apărut două volume sub semnătura pianistului Remus Manoleanu: „Muzica sub semn ludic” şi „Paradigme ludice în muzica românească”.

MUZICA, MOȘTENIRE DE FAMILIE

Fiica celor doi muzicieni, soprana Stanca-Maria Manoleanu, este licenţiată în pian, cu două Diplome de Master, prima la UNMB, sub îndrumarea prof. univ. dr. Eleonora Enăchescu, iar cea de-a doua, la Haute Ecole de Musique de Gèneve, la clasa prof. Maria Diaconu. A debutat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti în rolul Donnei Anna din opera mozartiană „Don Giovanni”. A urmat cursuri de măiestrie cu mari personalităţi ale scenei lirice internaţionale, fiind distinsă cu numeroase premii la concursuri de specialitate, precum: „Paul Constantinescu”, Ploiesti, „Johann Sebastian Bach”, Cluj, „Marţian Negrea”, Ploieşti, „George Georgescu”, Tulcea, „Concursul Mozart”, Cluj și Concursul Naţional de Interpretare al Liedului „Ionel Perlea”, Slobozia.

Citește și:

Se apropie cea mai lungă noapte culturală