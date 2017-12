Vaccinul “Cantacuzino” a fost neconform, şeful ANM - destituit!

Retestările vaccinului antigripal făcute atât în laboratorul Agenţiei Naţionale a Medicamentului (ANM), cât şi la Institutul “Cantacuzino” au dovedit că produsul este neconform pentru parametrul endotoxine bacteriene, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al ANM, Anca Crupariu. “În 20 decembrie 2013, vaccinul antigripal a fost retestat atât la sediul producătorului, în prezenţa unui reprezentant al ANM, cât şi, ulterior, în laboratorul ANM, în prezenţa reprezentanţilor Institutului. Rezultatele au reconfirmat primele rezultate, respectiv că vaccinul antigripal este neconform pentru parametrul conţinut endotoxine bacteriene. În 24 decembrie s-au emis buletinele de neconformitate pentru primele opt serii. Pentru o şi mai mare transparenţă, ANM a solicitat o retestare în Franţa, deşi atunci când am emis buletinul de analiză, prin care spuneam că produsul este neconform, eram sută la sută siguri pe acest rezultat”, a spus Anca Crupariu, în replică la acuzaţiile aduse ANM de ministrul demisionar al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Purtătorul de cuvânt al ANM a precizat că laboratorul unde a fost retestat produsul este unul cu care lucrează Agenţia Medicamentului din Franţa. “Testul făcut în Franţa este indicat de farmacopeea europeană. Acesta indică mai multe metode, printre care cea gel-clot, folosită în România, şi metoda cromogenică, utilizată de francezi. Aceste retestări în Franţa au fost în afara procedurii, fiind o dorinţă de reconfirmare din partea unui alt laborator din Uniunea Europeană. Aşa cum am spus, este o metodă indicată de farmacopeea europeană pentru parametrul conţinut în endotoxine”, a explicat Crupariu. Preşedintele ANM, Marius Savu, a fost demis, ieri, de Eugen Nicolăescu, înainte ca acesta să-şi dea demisia din funcţia de ministru al Sănătăţii. Nicolăescu a declarat că din documentele raportului Corpului de control al primului-ministru reiese că preşedintele ANM a transmis documente mai mult către Guvern şi mai puţin către minister. El a afirmat că au fost făcute demersuri împotriva liberalilor, întrucât, încă de la începutul reluării producţiei de vaccin antigripal, premierul i-a atras atenţia că nu va ieşi nimic cu Institutul „Cantacuzino“. “Cantacuzino” a produs, pentru sezonul epidemic 2013 - 2014, 400.000 de doze de vaccin antigripal, însă acestea nu au putut fi folosite, întrucât rezultatele testelor au indicat o concentraţie foarte mare de endotoxine, care ar putea să producă, la administrare, reacţii adverse, precum febră sau şoc anafilactic. ANM a anunţat Institutul, la sfârşitul anului trecut, că vaccinul antigripal nu poate fi pus pe piaţă întrucât au fost descoperite probleme. Totodată, ANMDM a trimis probe, pentru reverificare, la Agenţia franceză a Medicamentului, care a comunicat, în 31 ianuarie, că vaccinul nu este conform normelor. Rezultatele au indicat faptul că vaccinul antigripal produs la Institutul „Cantacuzino“ are peste 3.000 de unităţi per mililitru de endotoxine, faţă de sub 100 pentru un produs conform. Agenţia franceză a făcut şi un al doilea test, de reconfirmare, care de asemenea a indicat aceleaşi rezultate.

Asupra deciziei ministrului planează suspiciunea că a folosit ultima zi de mandat pentru o răzbunare politică. Tehnocratul Marius Savu, şeful ANM, a fost numit pe un post alocat PSD, fără să fie sau să devină membru de partid. El s-a aflat, însă, pe poziţii contrare lui Nicolăescu în scandalul vaccinului antigripal produs de “Cantacuzino”. Ministrul demisionar al Sănătăţii a declarat că realizarea neconformă a acestuia are la bază, în opinia lui, incompetenţa ANM, şi nu rea-voinţă.