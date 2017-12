Vaccinul împotriva A/H1N1, sub pază militarizată

Ministrul interimar al Sănătăţii, Adriean Videanu, a declarat că vaccinarea pentru persoanele adulte împotriva virusului A/H1N1 va începe pe 26 noiembrie, vaccinul urmând să ajungă în fiecare judeţ sub pază militarizată. „Pe 26 noiembrie va începe vaccinarea. S-au terminat testele pe voluntarii adulţi pentru vaccinul produs la Institutul “Cantacuzino”. Acum se desfăşoară procedurile de agrementare de către Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM), dar data de începere a vaccinării rămâne 26 noiembrie. Până atunci ne organizăm sub aspect logistic, astfel încât vaccinul să fie distribuit sub pază militarizată în toată ţara”, a precizat Videanu. În ceea ce priveşte vaccinul pentru copii, Adriean Videanu a spus că procedurile de testare sunt mai dificile şi a estimat că vaccinarea în acest caz va începe în ianuarie 2010. El a adăugat că, în prezent, procedurile pentru avizarea vaccinului la copii se află în desfăşurare, dar acestea se desfăşoară ceva mai anevoios. Secretarul de stat în MS, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, declara, la începutul lunii noiembrie, că vaccinarea împotriva virusului pandemic A/H1N1 este recomandată, dar nu obligatorie, la fel ca şi în cazul celorlalte campanii de imunizare, precizând însă că responsabilitatea poate face diferenţa în privinţa numărului de îmbolnăviri. El a mai precizat că, până la sfârşitul anului 2009, Institutul “Cantacuzino” va produce aproximativ cinci milioane de doze de vaccin pandemic, urmând ca, în 2010, să mai producă încă cinci milioane de doze. Pentru cele 10 milioane de doze de vaccin pandemic, costurile se ridică la aproximativ 50 de milioane de lei.