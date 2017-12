Valentine’s Day extravagant pentru constănțenii cu dare de mână

Se apropie Valentine’s Day și ești în pană de idei? Vrei să faci ceva special pentru iubitul sau iubita ta și nu știi exact ce? Atunci ar fi bine să știi că s-au dus vremurile când, pentru a-ți demonstra sentimentele, erau de ajuns o ciocolată, inimioare sau ursuleți de pluș. Acum, pentru ca persoana iubită să rămână cu o amintire de neuitat, e nevoie de mai mult decât un obiect sau o banală cină la restaurant. Noi venim în ajutorul tău și îți dăm mai multe idei de distracție de Ziua Îndrăgostiților a... americanilor, însă ar fi bine să începi să economisești încă de pe acum, deoarece prețul unei escapade romantice cu totul unice este piperat.

PLIMBARE CU LIMUZINA Dacă ai stabilit bugetul de Ziua Îndrăgostiților la 600 de lei și vrei să ai parte de o plimbare de lux pe străzile Constanței, atunci poți să închiriezi o limuzină. Cu siguranță, persoana iubită va rămâne impresionată. Limuzina pare a fi cea mai nouă extravaganţă pe care tinerii îndrăgostiți o pot încerca pe 14 februarie. Cei care se vor plimba cu luxosul autoturism vor ciocni și o cupă cu şampanie. Pe parcursul călătoriei, care durează aproximativ o oră, din care 15 minute se face oprire pentru fotografii, puteți admira zona veche din Constanța, Delfinariul, Portul Turistic Tomis, Cazinoul din Constanța, Farul Genovez, statuia lui Ovidiu, Moscheea și stațiunea Mamaia.

TELEGRAMĂ MUZICALĂ Ai dorit dintotdeauna să expediezi persoanei iubite un mesaj care să conțină o declarație de dragoste pe care să o țină minte? Ai acum ocazia să o faci, printr-o ”telegramă muzicală”, cântată chiar de o soprană. După ce ai achitat suma de 540 de lei, soprana se va prezenta la locul de muncă al iubitei sau iubitului și va anunța că are o telegramă cântată. Mesagerul va cânta una din piesele convenite cu expeditorul, apoi va citi un scurt mesaj din partea lui, totul în aproximativ 5 minute. Expeditorii pot alege între mai multe melodii, din care „Je t'aime“, a Larei Fabian, aria Laurettei ”O mio babbino caro”, din opera „Gianni Schicchi“, de Giacomo Puccini, aria ”Sunt poștărița Cristinel” din opereta „Vânzătorul de păsări“, de Carl Zeller, „Con te partiro (Time to say goodbye)“ a lui Sarah Brightman sau „Luna tu“, a lui Alesandro Safina.

ZBOR CU ELICOPTERUL PENTRU DOI Cu toții am auzit de mesaje de dragoste scrise pe bannere trase de avioane pe cer, deasupra Mării Negre. Acum, îndrăgostiţii care vor să arate persoanelor iubite dragostea pe care le-o poartă îşi pot exprima sentimentele și altfel, tot la înălțime. Așa că, dacă dorești să-ți exprimi iubirea într-un cadru spectaculos, o plimbare cu elicopterul poate fi soluția. Și trebuie să recunoaștem, o declarație de dragoste sună cu totul altfel rostită în elicopter. Pe un site cu oferte de distracții, îndrăgostiții din Constanța pot găsi astfel de vouchere mai puțin obișnuite. Ei pot opta fie pentru o plimbare în elicopter, alături de o cină romantică, fie pentru ciocnirea unei cupe cu șampanii în această locație specială. Activitatea poartă numele de Heli dining, iar cei care doresc să experimenteze vor avea parte de un tur de 20 minute de zbor (decolarea de la aerodrom, aterizarea la restaurant și întoarcerea înapoi la aerodrom) și de o oră pentru a mânca într-un loc romantic. Totul la prețul de 2.499 de lei. Ce ar trebui să știți este că există o limită de greutate de maximum 100 kg / persoană, iar dacă sunteți însărcinată sau suferiți de epilepsie și afecțiuni cardiace, nu este indicat să zburați cu elicopterul.

PLIMBARE PE MARE Iar pentru o plimbare romantică pe mare, unde puteți admira cerul în toată splendoarea lui și puteți auzi zgomotul valurilor care se sparg de prova iahtului, trebuie să scoateți din buzunar 1.000 de lei. Plimbarea va avea loc la bordul unui velier de lux, cu cabină interioară. Totul va dura două ore.

LA... STOMATOLOG? Nu numai momentele vesele ar trebui împărțite cu persoana iubită, ci și cele dureroase. La asta s-au gândit reprezentanții unui cabinet stomatologic, care oferă, în luna februarie, oferte speciale pentru cupluri. Promoția, oferită de cabinetul stomatologic Toldimed, poartă numele ”Zâmbet pentru amândoi”. Așa că, dacă vii împreună cu cel drag la stomatolog, puteți beneficia, la un serviciu de albire dentară, de încă unul gratis, la prețul de 1.500 de lei, în loc de 3.000 de lei, prețul inițial, de exemplu.

ȘEDINȚĂ DE SPA ÎN DOI Sunt și ale activități romantice pe care le poți face alături de partenerul tău, însă ce poate fi mai romantic decât o baie în piscină sau într-o cadă plină de spumă, urmată de o ședință de masaj? Mai multe hoteluri și centre de înfrumusețare din Constanța au în gama lor de servicii și programe destinate cuplurilor. În felul acesta puteți avea parte împreună de o experiență spa de neuitat. Dacă îți dorești să trăiești o asemenea experiență alături de persoana iubită, ar fi bine să știi că în categoria tratamentelor de cuplu se numără și tratamentele faciale, sauna, masajul sau împachetările. ”Cel mai căutat serviciu spa de cuplu la noi în centru este masajul. Masajul în cuplu se realizează simultan, de doi terapeuți, într-o încăpere special amenajată pentru terapii în doi, cu două paturi de masaj. Cadrul este unul special, romantic, și punem la dispoziție lumânări parfumate, care să amplifice ideea de relaxare”, a precizat managerul unui centru spa din Constanța, Ionela Avram. Prețul unui masaj în cuplu și al unui tratament facial pentru două persoane este de 250 de lei.