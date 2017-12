Veniturile cadrelor medicale, grav afectate!!!

20:32:57 / 08 Octombrie 2017

pentru marș !

Multe cadre medicale, își bat joc de pacienți, chiar obrăznice, fără rușine față de mulți pacienți neajutorați, dacă veți întreba pe cei trecuți prin spitalele constănțene, veți rămâne perplex de felul cum, cadrele medicale jignesc pacienții de pe urma cărora câștigă salariul, salariul multor cadre medicale este compus din : venituri de la stat și din domeniul privat, chiar nu conștientizează că este strigător la ce, ce și cum își desconsideră meseria pentru care au depus jurământul lui hipocrate de a sluji cu tot sufletul și că în centrul întregii activități este pacientul și tocmai pacientul are de suferit deoarece este batjocorit, discreditat, umilit și disprețuit, în schimb cadrele medicale iau salariul, când acestea : mănâncă, plătesc dările către stat, dorm în liniște și cumpără cele necesare traiului, se gândesc că mulți pacienți duc o viață grea, că posibilitățile materiale și financiare sunt precare, poate acasă nu au ce mânca, imbraca și altele asemenea acestora ?! Am cunoscut o persoană, fostă pacientă a unor cadre medicale, fostă pacientă M. D, care de la sărăcie și neputință și din cauza unui accident, merge la biserică când se fac parastase, pomenirea morților, primește de pomană și ce primește de pomană le împarte acea mâncare pe zile, adică să-i ajungă pentru șapte zile câte are o săptămână și sâmbăta viitoare merge din nou la biserică pentru a primi de pomană și tot așa și cadrele medicale primesc salariu și nemulțumite de venituri.... , batjocoresc, disprețuiesc oameni / pacienții de urma cărora trăiesc, pentru că, cadrele medicale fără omenie și dezinteres față de viața grea a oamenilor, pun înainte doar câștigul ! Ferice de cadre medicale care iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele, adică pe oricare ființă din toată lumea !