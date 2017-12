Venus Williams nu va participa la Cupa Hopman

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, care are probleme la încheietura mîinii drepte, nu va participa la Cupa Hopman pe echipe, care începe la 30 decembrie la Perth, şi va fi înlocuită de Ashley Harkleroad. Fost număr 1 mondial, Venus Williams, a avut probleme la încheietură tot sezonul 2006. Ea nu a participat la ultima ediţie a US Open, din cauza acestei accidentări suferite în turul trei al turneului de la Wimbledon, din acest an. Accidentată la un cot, Venus (26 de ani) nu a mai cîştigat niciun turneu după succesul de la Wimbledon, din iulie 2005, dar a jucat, la începutul lunii decembrie, meciuri demonstrative alături de sora sa Serena. Indisponibilitatea lui Venus Williams se adaugă celei a germanului Nicolas Kiefer, în urma căreia Franţa a înlocuit Germania în grupa A, alături de SUA, Rusia şi Australia. Grupa B va fi formată din India, Spania, Croaţia şi Cehia. La Cupa Hopman, competiţie mixtă pe echipe, participă opt naţiuni în fiecare an în Australia. Deţinătoarea titlului este echipa Statelor Unite.