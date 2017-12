Vera Farmiga joacă pentru Netflix

Actriţele Vera Farmiga şi America Ferrera vor juca alături de Ricky Gervais într-o comedie cu accente de satiră, ce va fi produsă de platforma online Netflix pe baza unui scenariu scris de actorul britanic.

Noul proiect, intitulat ”Special Correspondents”, va fi regizat de Ricky Gervais şi are în distribuţie alte nume celebre din industria cinematografică, precum Eric Bana, Kelly Macdonald, Kevin Pollak, Raúl Castillo şi Benjamin Bratt. Actorul australian Eric Bana interpretează rolul unui jurnalist de radio din New York a cărui carieră are de suferit din cauza aroganţei sale şi a unui stil de viaţă opulent. Riscând să îşi piardă locul de muncă, personajul interpretat de Eric Bana începe să inventeze o serie de reportaje false din zone de război, pe care le scrie, de fapt, dintr-o mansardă amenajată deasupra unui restaurant cu specific spaniol din metropola americană. Filmările au debutat la sfârşitul lunii mai, în oraşul canadian Toronto, şi se vor încheia pe 3 iulie, la New York. Comedia va avea premiera pe platforma Netflix în 2016.

Vera Farmiga, nominalizată la premiile Oscar pentru rolul din ”Sus, în aer / Up in the Air”, a interpretat rolul principal feminin în filmul ”Closer to the Moon”, regizat de Nae Caranfil.