Vestea pe care pacienții o așteptau cu sufletul la gură! Viața lor era în joc!

Vestea pe care pacienții cu hepatită C o așteptau cu sufletul la gură a fost dată, ieri, de șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea. Viața lor depindea de ea, iar zilele începeau să le fie numărate. Noul tratament fără interferon pentru hepatita C va fi administrat începând de luna viitoare, timp de 12 săptămâni. Din păcate, nu toți pacienții vor beneficia de tratamentul care vindecă 100%, ci doar cei aflați în stare gravă. Aproximativ 5.000 de pacienţi vor intra, pentru început, în program. Ei vor avea o mare obligativitate, și anume să respecte medicaţia și să meargă la controlul periodic, a anunţat preşedintele CNAS. ”România este printre puţinele ţări, şi mă refer chiar la ţări bogate, unde va fi introdus acest nou tratament pentru hepatita C. Vom da tratament pentru toţi pacienţii cu fibroză grad IV, fie că sunt 4.000 - 5.000 sau 6.000. Pacienţii transplantaţi vor fi şi ei printre primii care vor primi acest tratament nou fără interferon”, a declarat Ciurchea, la o conferință privind Ziua Mondială a Hepatitei - 28 iulie. El a atras atenția că statul cheltuiește pe acest tratament o sumă enormă, dar fără cooperarea pacienţilor s-ar putea ca o parte din bani să fie aruncaţi. ”Chiar nu ne putem permite. Pacientul trebuie să respecte nişte condiţii igienico-dietetice, trebuie să vină să-şi facă viremia (încărcătura virală), aşa cum este trecut în criterii. Dacă un pacient îşi ia tratamentul, dar nu mai vine să facă viremia, nu ştim dacă s-a vindecat şi vom avea o problemă dacă îl plătim sau nu îl plătim. Compania dă tratamentul, dar pentru noi, pacientul care nu vine să-şi facă viremia nu există”, a spus Ciurchea. Șeful CNAS a ținut să reamintească faptul că doar pentru pacienții care se vindecă se vor deconta tratamentele. ”Dacă pacientul ia tratament doar pe jumătate şi nu vine la control, este o problemă neimputabilă companiei”, a completat el.

CONSTANȚA La Constanța, nu demult, într-un studiu au fost introduși 12 pacienți care au beneficiat de noua terapie. Rezultatul, potrivit medicului primar de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, totodată rector al Universității ”Ovidius” din Constanța, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a avut efectul dorit: vindecare. Anunțul a fost făcut în cadrul workshop-ului media ”Hepatita C în România”, organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent, la finele lunii iunie, la Constanța.