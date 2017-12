Viața extraterestră, căutată cu cel mai mare radiotelescop din lume

Marele radiotelescop de la Arecibo, din Puerto Rico, are deja un urmaș în căutarea semnalelor inteligente din Univers. Duminică a fost amplasată ultima piesă a celui mai mare radiotelescop din lume, FAST, construit de Academia Chineză de Științe în provincia Guizhou. FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) are un diametru de 500 metri, aproape dublu față de cel de la Arecibo, semnalează cotidianul spaniol „ABC“. În cadrul proiectului există potențial pentru a căuta și studia cele mai neobișnuite obiecte, pentru a înțelege mai bine originea Universului și pentru a impulsiona căutarea globală a vieții extraterestre, a apreciat Zheng Xiaonian, director adjunct al Observatorului Astronomic Național. FAST, care a costat aproape 180 de milioane de euro, va fi timp de mai multe decenii cel mai puternic și performant din categoria sa.Acest telescop, în a cărui construcție s-au investit peste cinci ani de muncă, va deveni operațional în luna septembrie, potrivit lui Zheng Xiaonian. FAST face parte din programul spațial chinez, o prioritate pentru Beijing, care dorește ca această țară să devină cea mai avansată putere spațială din lume. Acest ambițios program vizează, de asemenea, să pună un om pe Lună înainte de anul 2036 și să reușească să pună primul om pe suprafața lui Marte.Noul radiotelescop va fi folosit, printre altele, pentru a descoperi noi pulsari. Totodată, FAST va căuta și va identifica noi molecule în spațiul interstelar. Sensibilitatea sa sporită îi va permite, de exemplu, să localizeze molecule de carbon în spațiu cu o precizie mult mai mare decât cea atinsă până acum.