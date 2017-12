Viceprimarul din Mihai Viteazu, acuzat de agresiune

Sămânța de scandal încolțește în comuna Mihai Viteazu. Viceprimarul Hristachi Ciamatu a devenit ținta unor acuzații grave. O tânără de 23 de ani îl acuză pe edil că ar fi agresat-o în seara de 5 decembrie. Aceasta susține că viceprimarul a intrat beat în locuința ei și a început să îi lovească și pe ea, și pe membrii familiei, fără motiv. „Am stat o noapte în spital, iar acum am rămas cu mâna în gips, iar mama mea are piciorul rupt”, a spus Ana-Maria Dumitru. Ea nu a precizat dacă viceprimarul ar fi avut vreun motiv pentru acțiunile sale. Totuși, ea a spus că a încercat să depună o plângere la poliție, însă oamenii legii nu o iau în seamă. Contactat telefonic, viceprimarul Hristachi Ciamatu nu a confirmat și nici nu a infirmat spusele tinerei. „Cine vrea să mă acuze nu are decât să o facă. Pe mine nu mă interesează, am alte lucruri de făcut!”, a spus viceprimarul din Mihai Viteazu.