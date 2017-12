Victor Ponta, la audieri în dosarul cunoscut sub numele de „Ghiță, Ponta, Blair“

Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DNA Ploiești, surse judiciare declarând pentru AGERPRES că acesta va fi audiat în dosarul cunoscut sub numele de "Ghiță, Ponta, Blair".

În acest dosar Ponta este urmărit penal sub control judiciar pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și complicitate la spălare de bani.

Întrebat dacă va propune audierea fostului premier britanic Tony Blair în acest dosar, Ponta a răspuns: "Normal".

Deputatul Sebastian Ghiță s-a prezentat marți la DNA Ploiești unde procurorii i-au comunicat faptul că au extins urmărirea penală pentru noi fapte, astfel că el este cercetat acum pentru spălare de bani și folosirea cu rea credință a creditului societății.

Deputatul Sebastian Ghiță a declarat pe 6 septembrie că a fost citat la DNA Ploiești pentru a fi audiat într-un dosar în care apare și numele fostului premier britanic Tony Blair.

"Am fost citat pentru astăzi la DNA Ploiești. Din ce am înțeles eu, este vorba despre întâlnirea din 2011 dintre ambasadorul Marii Britanii la București, domnul Tony Blair, domnul Răzvan Mihai Ungureanu și acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Tony Blair. Și cred că cei de la DNA Ploiești investighează acum problema Tony Blair", a spus Sebastian Ghiță, înainte de a participa la un proces de la Înalta Curte de Casație și Justiție în care este judecat pentru corupție.

Întrebat dacă dosarul de la DNA Ploiești are vreo legătură cu corupția sau înțelegeri între politicieni de top, Sebastian Ghiță a spus: "Nu știu exact toate acuzațiile. Totuși, știu că în dosarul ăsta este vehiculat și numele fostului prim-ministru al Marii Britanii Tony Blair. Vom vedea despre ce e vorba. (...) Nu am vreo așteptare, însă după cum i-am văzut pe dânșii (n.r. — procurorii DNA) acolo, la unitatea de elită, că fac dosare, sper să nu ajungem să ne întrebe despre întâlnirea din Africa de Sud dintre Ponta, Blair și Obama (...). Sunt prolifici cei de la Ploiești(...)",a afirmat Ghiță.

Fostul premier Victor Ponta a relatat luni, într-o postare pe Facebook, că inițiativa aducerii fostului prim-ministru britanic la București i-a aparținut Anei Birchall, apoi au fost cooptate două fundații și Ambasada Regatului Unit la București, și că nu a știut cuantumul onorariului și nici nu i-a cerut bani lui Sebastian Ghiță pentru a-l promova candidat.

Acesta susține că nu a cerut niciodată bani de la cineva pentru sine ori pentru PSD ca să-i susțină candidatura.

"NU am cerut NICIODATĂ, nici pentru mine, nici pentru PSD, vreo sumă de bani NICIUNEI persoane pentru a fi candidat! În cei aproape 6 ani cât am fost lider al PSD am semnat liste de candidaturi pentru mii de primari, consilieri locali și județeni; pentru sute de deputați și senatori; pentru zeci de europarlamentari! În România, în care toți oamenii publici se cunosc și vorbesc, nimeni niciodată nu m-a acuzat de așa ceva! Este o acuzație nu doar nedreaptă, ci și defăimătoare la adresa imaginii mele politice — și în dosarul cauzei nu există nicio probă în sensul infracțional de mai sus! — procurorii mai afirmă că, în urma vizitei Dlui Tony Blair din 26 Martie, am "obținut foloase nepatrimoniale constând în imagine". Reamintesc că în Martie 2012 nu era campanie electorală, că eu am candidat în Decembrie într-un colegiu din Județul Gorj, pe care îl câștigasem oricum în anul 2008, și unde PSD a avut mereu un sprijin electoral consistent și că USL se afla în toate sondajele de opinie la o distanță uriașă față de ceilalți competitori politici", arată Ponta.

El s-a referit apoi la acuzația de "complicitate morală la spălarea banilor".

"Suma de 220.000 euro precizată de procurori că ar fi fost donată către diverse persoane juridice din Marea Britanie nu a fost niciodată în posesia mea sau a PSD, nici nu am dispus și nici nu am beneficiat de vreun euro din aceasta. Nu am cunoscut niciodată (până în ziua de 6 Septembrie 2016) cuantumul, nici cine a plătit-o și nici cine a fost beneficiarul ei! În consecință, rezultă foarte clar din toate actele de la dosar că nu pot să fiu complice (nici măcar "moral") la spălarea unor bani de care nu știu, pe care nu i-am deținut niciodată, plătiți de o firmă de care nu am auzit niciodată către societăți și fundații din Marea Britanie pe care nu le cunosc! — nu rezultă din nicio probă depusă la dosar că banii pentru donații provin dintr-o infracțiune și nici că organizatorii sau beneficiarii ar fi avut cunoștință sau suspiciuni rezonabile că ar fi vorba de bani "murdari"; am avut o singură discuție pe tema acelor bani cu Dl Dan Sultănescu, la momentul în care a fost publicat în presă faptul că Fundația sa folosește bani din fonduri europene pentru vizita lui Tony Blair. Dan Sultănescu m-a asigurat că nu au fost nici bani europeni, nici bani publici, ci doar "donații private", ceea ce a și transmis oficial într-o declarație către presă", mai susține fostul premier.