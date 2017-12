Victor Ponta, printre „Young Global Leaders“

Preşedintele PSD, Victor Ponta, se află printre nominalizaţii „Young Global Leaders“ pentru anul 2012. Alături de Victor Ponta, primul politician român şi al doilea cetăţean român nominalizat pentru a deveni parte a proiectului, printre ceilalţi membri ai grupului reunit sub umbrela Formului personalităţi, se numără ministrul Muncii din Australia, Kate Ellis, ministrul Sănătăţii din Germania, Daniel Bahr sau primarul oraşului Florenţa, Matteo Renzi. Nominalizaţii se alătură astfel unui grup de personalităţi care participă la stabilirea agendei World Economic Forum, la organizarea mai multor summit-uri, evenimente locale sau regionale sau la programe de dezvoltare sau educaţionale (precum modulul de „Leadership şi Politici Publice pentru secolul 21“), în vederea oferirii de soluţii inteligente pentru problemele globale curente. Liderul PSD face parte astfel dintr-un colectiv cu prezenţe importante: Larry Page, cofondator al Google; Anders Borg, ministrul suedez de Finanţe; Ed Milliband, conducătorul laburiştilor britanici sau sportivi precum Steffi Graf sau Michael Schumacher. Iniţiativa are rolul de a continua proiectul derulat anterior de către Forum, „Global Leaders of Tomorrow“.