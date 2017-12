Victoria Beckham, prea individualistă pentru Spice Girls

Când fetele de la Spice Girls au cântat împreună cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Londra, s-a văzut că Victoria Beckham era mai puţin motivată decât fostele ei colege de grup. De fapt, nu se arătase prea încântată de revederea cu Mel B, Mel C, Emma Bunton şi Geri Halliwell. ”A pierdut complet simţul grupului”, spunea Geri Halliwell în iulie 2012. Victoria Beckham, fosta Spice Girl, nu a negat deloc acest lucru.

La sfârşitul anului 2000, după o carieră plină de succese, grupul Spice Girls anunţa că face o pauză. Întreruperea a durat mai mult de şapte ani, formaţia anunţând în 2007 un turneu mondial. Victoria Beckham a mai mărturisit în revista ”Vogue” din decembrie că atunci a realizat că nu mai voia să facă parte din grup: ”Mi-am dat seama că s-a terminat cu adevărat în 2008, când am refăcut formaţia pentru un turneu”. Şi pe 18 februarie 2008, pe scena de la Madison Square Garden din New York, Posh Spice ar fi vrut să fie în altă parte: ”Ar fi trebuit să fie cel mai fericit moment din viaţa mea, însă voiam să fiu în altă parte. Nu a fost o lipsă de respect faţă de fete şi public, dar nu aveam nicio chemare”, şi-a amintit aceasta. ”În noua mea carieră dedicată modei, pasiunea creşte an de an şi vreau mereu mai mult”, a încheiat Victoria Beckham.