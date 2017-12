Victorie aşteptată pentru HC Dobrogea Sud

21:42:15 / 09 Decembrie 2016

EXECRABIL

In echipa asta, in afara de Cutura, mai joaca vreunul handbal?? PENIBIL, sa te chinuiesti in halul asta cu ultima clasata, cu ciuca batailor din campionat, cu neica nimeni in drum!!! RUSINE!! Aduceti naiba niste interi, Celica e o calamitate, o castrofa, un dezastru, la cat e de mare, nu e in stare sa faca un amarat de blocaj, marcheaza maxim 3 g pe meci, nu angajeaza deloc, dar deloc extrema, e muci!!!! Fara inteti, care sa arunce si la poarta, dar sa angajeze si extremele, angajari care au disparut total din jicul nostru (golurile lui Toma din 7 m). E nevoie de INTERI! Pe pivot Nikolic e intr-o abrupta scadere de forma, Rakcevic a inceput sa faca foarte mult teatru, extreme nu sunt jucate, iar interi nu avem. Dinamo, CSM, Turda, odorhei NE VOR SPULEBRA. Bine, mai nou si Timisoara :)))) TREZIREA!!!!!!!!! Dati min tinerilor, nu ca azi cand pe munteanu si subtirirca i-ati bagat tarziu, f tarziu si n-au avut mingi, pe bologa ioc in atac, lasati-i sa joace. Pe tineri tembelilor, nu pe Saulescu!! :))))) Si musai transferati oameni de 9 m daca vreti Euoropa. Sau vreti doar sa va incasati salariile??