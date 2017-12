Victorie la Moreni pentru SSC Farul

Echipa de fotbal SSC Farul Constanța a încheiat miercuri cantonamentul de zece zile efectuat la Câmpina. Pe drumul de întoarcere la Constanța, fotbaliștii antrenați de Petre Grigoraș, Marian Dinu, Ion Barbu și Gheorghe Mina au disputat un meci de verificare cu Flacăra Moreni (Liga a 3-a), pe terenul acesteia. SSC Farul a câștigat cu 2-0 (1-0), prin golurile marcate de Stănescu (minutul 22) și Dumitrașcu (minutul 88).

Au evoluat pentru SSC Farul: Vl. Neagu - Juncănaru, Lamine, Botea, Ștefancu - Nițescu, I. Florea - Al. Grigoraș, R. Stănescu, Șicu - Zamfir (au mai intrat: Scorici - Achim, D. Gheorghe, Caragea, Suciu, Iliescu, Dragu, E. Asan, Dumitrașcu). Ușor accidentați, Milea, Apostolache, Onyeka și Mazilu au fost menajați. Lamine este un fundaș originar din Coasta de Fildeș, dar care deține și cetățenia americană, aflat în probe.

„A fost un meci jucat după un cantonament destul de obositor. Suntem mulțumiți de rezultat, mai puțin de joc. În mare, însă, ne-am atins obiectivele. La Moreni am jucat pe un gazon impecabil, pe care nu îl au multe echipe din Liga 1. Sper ca și la Constanța să se rezolve cât mai repede cu terenul de antrenament”, a declarat antrenorul secund Marian Dinu.

„A fost un cantonament util, bun și pentru că am plecat puțin din Constanța, am fost liniștiți și am avut condiții optime de antrenament. Încă nu suntem la potențial maxim, pentru că am început târziu pregătirile. Ne mai trebuie 2-3 jucători experimentați, care să poată face diferența în lupta pentru promovare. Este bine că vom sta în prima etapă, dar și că vom disputa în deplasare meciul din etapa a doua. Așa avem mai mult timp să ne rezolvăm problemele”, a afirmat antrenorul principal Petre Grigoraș.

Formația constănțeană a avut ceva probleme pe drumul de întoarcere, autocarul defectându-se la doar cinci kilometri după ce intrase pe Autostrada Soarelui, astfel că jucătorii au ajuns la destinație mai târziu decât era programat. Urmează câteva zile libere, reunirea lotului fiind prevăzută pentru sâmbătă, ora 17.00.

SSC FARUL NU ȘTIE ÎNCĂ UNDE VA JUCA MECIURILE DE PE TEREN PROPRIU!

Nou-promovata în Liga a 3-a are în continuare probleme cu terenul de antrenament din Constanța, pentru că terenul 2 de la Stadionul „Farul” nu are un gazon prea bun, la fel ca și terenul principal. În plus, chiar dacă anunțase Federația Română de Fotbal că meciurile de pe teren propriu le va disputa pe stadionul de rugby „Mihail Naca”, SSC Farul a trebuit să renunțe la această variantă, arena din Primăverii urmând să rămână exclusiv pentru sportul cu mingea ovală. Nici pe stadionul Portul nu se pot disputa meciuri oficiale de Liga a 3-a, din cauza gazonului prost și problemelor din tribune, unde ar trebui montate cel puțin 200 de scaune.

„Avem acceptul celor de la Axiopolis să jucăm la Cernavodă meciurile de campionat, dar am făcut o cerere și la Primăria din Ovidiu, pentru a evolua pe stadionul Orășenesc. Condiții foarte bune am mai găsit și la Techirghiol, unde Primăria și clubul din localitate ne-au oferit tot concursul pentru a putea juca acolo. Un gazon foarte bun este și la Năvodari, dar pe stadionul Flacăra evoluează și echipa de rugby CS Năvodari, iar scoaterea buturilor creează alte probleme”, a spus președintele SSC Farul, Marcel Lică.