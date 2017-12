Victorie la scor de forfait pentru Viitorul

Sâmbătă, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, FC Viitorul s-a impus la scor de forfait în partida din etapa a 21-a a Ligii 1 la fotbal, trecând cu scorul de 3-0 de Concordia Chiajna. Dubla lui Ţucudean din prima repriză şi reuşita lui Eric, din penalty, din repriza secundă, au adus cele trei puncte în tabăra constănțeană, jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi controlând meciul din primul până în ultimul minut. Ţucudean a fructificat pasele lui Eric şi Cristi Ganea, tot atacantul Viitorului obţinând şi lovitura de la 11 metri, mingea deviată de golgheterul campioanei en titre fiind lovită cu mâna de Bărboianu în interiorul careului. Rezultat final: FC Viitorul - Concordia Chiajna 3-0 (Țucudean 31, 45+1, Eric 76-pen.). În minutul 57 am notat şi accidentarea lui Dani Lopez, după un duel aerian cu Bumba, jucătorul Viitorului părăsind terenul după ce a primit îngrijiri medicale. Dani Lopez a fost şi la spital pentru o tomografie, din fericire starea de sănătate a fundaşului dreapta al echipei constănţene fiind una bună.

Au evoluat următoarele formaţii - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Tordai - D. Lopez (59 Horj), Hodorogea, Mladen, De Nooijer (67 Vînă) - Cicâldău, T. Băluţă, Cr. Ganea - Eric, Țucudean, A. Chițu (73 Drăguş); Concordia (antrenor Ion Moldovan): Bălgrădean - Grădinaru (90 V. Gheorghe), Albu, Marc, Bucurică - Deaconu, Bucşă - Bawab (53 Batin), M. Cristescu (72 Bărboianu), Bumba - Bud. Cartonaşe galbene: De Nooijer / Albu. Meciul a fost arbitrat la centru de Adrian Comănescu (Rm. Vâlcea).

„Suporterii care au venit la stadion au văzut aceeaşi echipă care joacă un fotbal bun. Cred că am reuşit un joc foarte bun, ne-am despărţit de suporteri aşa cum trebuia. Am arătat că meritam să fim campioni în acest an. Ceva e în neregulă. Nu e normal ca în anul cel mai bun al nostru să închei cu şase sute sau şapte sute de spectatori în tribune. Dar încă o dată, le mulţumesc din toată inima celor care au venit şi ne-au susţinut. Bravo lor şi le mulţumesc”, a declarat Gică Hagi.

Alte rezultate din etapa a 21-a - vineri: Juventus București - Astra Giurgiu 0-1 (Al. Ioniţă II 51-pen.); sâmbătă: CFR Cluj - ACS Poli Timișoara 1-0 (Vinicius 45+1).

Programul celorlalte meciuri din etapa a 21-a - duminică, ora 17.00: Gaz Metan Mediaș - CS U. Craiova, ora 20.00: FC Botoșani - FCSB; luni, ora 17.00: Sepsi Sf. Gheorghe - CSM Poli Iași, ora 20.00: Dinamo București - FC Voluntari. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV.

Clasament: 1. CFR 49p (golaveraj: 34-10), 2. FCSB 41p (40-14), 3. Craiova 39p (34-22), 4. Botoșani 35p (25-18), 5. FC VIITORUL 34p (29-17), 6. Astra 34p (29-20), 7. Dinamo 30p (29-22), 8. Iași 27p (23-26), 9. Timișoara 25p (18-30), 10. Chiajna 23p (28-28), 11. Voluntari 22p (18-23), 12. Mediaș 13p (9-31), 13. Sepsi 12p (11-36), 14. Juventus 9p (11-41).

Ocupantele locurile 1-6 la finalul sezonului regulat vor juca în play-off, iar echipele de pe locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out. Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League. Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13-14 din play-out vor retrograda.

