Victorii în deplasare pentru liderii celor două serii

Liga a IV-a la fotbal a programat la sfârşitul săptămânii trecute etapa a 17-a din acest campionat, penultima din acest an. Iată rezultatele înregistrate - SERIA EST: AS Cogealac - CFR Constanţa 2-2 (Şt. Macovei 12, M. Oancea 59 - S. Ţeican 24, M. Mocanu 54); la juniori: 3-2; Vulturii Cazino Constanţa - Viitorul Pecineaga 1-5 (E. Asan 30 - Enis Cogali 3, D. Calagi 8, 69, E. Bolat 63, 67); la juniori: 5-7; Aurora 23 August - Sparta Techirghiol 7-1 (Fl. Vlădoiu 23, 40, B. Ciocănel 33, 60, 70, V. Manoilă 42, 53 - E. Curtmemet 63); la juniori: 2-3; CS Agigea - Victoria Cumpăna 5-3 (C. Gechereanu 29, M. Nicolae 39, 57, R. Dragomir 51, Al. Paraschiv 79 - S. Voicu 5, Ed. Poenaru 81, 90); la juniori: 3-5; CS Eforie - CSO Ovidiu 2-3 (A. Savu 26, Cr. Militaru 38 - R. Tiuntiuc 45+2-autogol, Al. Mitriş 81, R. Dulan 82); la juniori: 0-3 (neprezentare). Portul Constanţa a stat. Clasament: 1. Pecineaga 43p (golaveraj 74-17); 2. Agigea 38p/15j (68-19); 3. Ovidiu 28p (54-37).

SERIA VEST: Danubius Rasova - CS Mihail Kogălniceanu 1-2 (D. Matei 56 - Şt. Olar 70, S. Anei 79); la juniori: 1-1; Recolta Nicolae Bălcescu - Axiopolis Sport Cernavodă 2-3 (Fl. Ştefan 11, I. Goreac 62 - R. Ivan 24, 66, G. Vlad 86); la juniori: 0-4; Ştiinţa Poarta Albă - CS Carvăn Lipniţa 4-2 (C. Miron 4, 35, D. Florea 20, 82 - Ad. Pitu 55, S. Salim 87); la juniori: 16-1; CSŞ Medgidia - Perla Murfatlar 1-1 (R. Butnaru 18 - D. Piron 83); la juniori: 6-2; Gloria Băneasa - Tineretul Valea Dacilor 9-1 (Cr. Arău 3, 15, I. Măgureanu 20, R. Suliman 35, G. Marin 37, 42, Cr. Ceti 60, 67, M. Suciu 72 - Ad. Stoian 61); la juniori: 4-0. Carsium Hîrşova a stat. Clasament: 1. Kogălniceanu 45p (golaveraj 80-16); 2. Murfatlar 31p (47-19); 3. Cernavodă 30p (34-22).

Iată şi rezultatele celor două restanţe din Seria Sud a Campionatului Judeţean, partide jucate duminică: AS Valea Dacilor - Dunărea Ostrov 2-0 (G. Mitu 58, M. Cartoafă 79); Speranţa Nisipari - CS Peştera 1-2 (Al. Banciu 29 - D. Vrabie 8, 90).

